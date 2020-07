En el olvido. Desde hace más de un mes, el Gobierno del Estado prácticamente tiró la toalla en cuanto a la inversión y atención de la pandemia del COVID-19. Y eso se ha observado en la actitud y discursos del gobernador Quirino Ordaz Coppel, quien ha sacado de su agenda el tema de salud y se ha enfocado en la reactivación del turismo y las obras públicas. Esto también se ha visto reflejado en la atención que brinda el centro de llamadas, donde ya no dan la atención que brindaban al inicio. El sistema está lento, se niegan a aplicarle las pruebas gratuitas del COVID-19 a los casos sospechosos y ya dejaron de llevar los medicamentos a domicilio. Esa misma actitud de Quirino Ordaz ha sido contagiada a sus funcionarios, y han abandonado el centro de atención telefónica cuando actualmente hay más casos activos y sospechosos de coronavirus que al inicio, y es cuando deberían de estar más activos y eficientes. ¿Se les habrá terminado el recurso? De ser el caso: ¿por qué no destinan más recursos? Todo indica que han cambiado las prioridades del gasto público, y la salud ya no lo es; al menos es el mensaje que mandan en el Gobierno del Estado.

Abandono. Y por si esto no fuera suficiente, los trabajadores de la salud, los que han estado en la primera línea de atención del COVID-19 en los hospitales, los que realmente están cansados y no han dejado de trabajar para atender a pacientes y salvado muchas vidas, son los que han sido abandonados por las autoridades federales y estatales. Los pocos médicos y enfermeras que laboran intensas jornadas diarias en los hospitales ganan sueldos precarios, no reciben bonos, ni estímulos y, lo más lamentable, es que no tienen derecho a los servicios gratuitos de salud. En redes sociales ha conmocionado mucho el caso del médico Ernesto Leyva, quien en los últimos tres meses estuvo trabajando hasta el cansancio en el Hospital General de Culiacán, hasta que fue contagiado y enviado a su casa; pero, tras dos semanas, su salud empeoró y ahora está internado en el mismo lugar donde luchó para salvar vidas. Lo más triste de esto, de acuerdo a lo denunciado por su familia, es que no ha recibido la atención debida y temen que lo estén dejando morir; además, ellos han tenido que cubrir todos los gastos médicos, porque en el hospital no tienen ni jeringas. La familia del médico está desesperada y hace un urgente llamado al gobernador, Quirino Ordaz Coppel; y al secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, para que destinen los recursos necesarios para evitar que casos como estos se repitan, porque no ha sido el primero que ha llegado a estos niveles de gravedad. Así las cosas en Culiacán, pero Sinaloa bajará mañana al color naranja del semáforo de riesgos del COVID-19.

Control interno. Un gran paso dio el cabildo de Culiacán al aceptar la recomendación que les hizo el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de que el titular del Órgano Interno de Control sea seleccionado a través de un proceso amplio, en el que se convoque a la sociedad y se postulen los mejores perfiles especializados. De acuerdo con Sergio Avendaño, encargado de Asuntos Jurídicos del CPC, se tiene la necesidad de que se garantice la mayor transparencia, porque los titulares del órgano son los encargados de investigar y sancionar faltas administrativas en los Gobiernos municipales. Esta misma recomendación se hizo a los 18 Ayuntamientos, pero sólo Culiacán la ha aceptado, lo cual ya es un paso importante.

Construcción. Continúan las asambleas informativas conmemorativas del segundo Aniversario del Triunfo del Pueblo. En esta ocasión, el senador de Morena Rubén Rocha Moya sostuvo una reunión virtual con constructores de Sinaloa, a quienes les aseguró que ya se están teniendo tiempos nuevos, y que esta transformación va a traer, sin lugar a dudas, oportunidad de desarrollo en todas las áreas, particularmente para construir al país y Sinaloa, desde el punto de vista físico. López Obrador ha ordenado las cosas para combatir vicios y acabar con privilegios, acciones que traerán recursos económicos importantes para acelerar la construcción del país.