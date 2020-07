La Glorieta

Despachan desde la oficina. Muy corta se ha quedado la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en lo que respecta a los afectados por el desplazamiento de las familias de Tepuche. A los de la Comisión muy fácil les endulzan el oído la Secretarías de Seguridad y las diversas autoridades de los Gobiernos del Estado y municipal porque solo basta con que les prometan que van a actuar para que se queden con ese dicho, y no se cercioren si cumplieron o no. ¿Sabrá Juan Carlos Álvarez Ortega que las familias, por falta de garantía, no han podido regresar a sus casas?, ¿que los Gobiernos estatal y municipal las han dejado a su suerte? Álvarez Ortega ha sido otra de las figuras que no ha sido vista durante esta pandemia. Su actuar se ha quedado muy corto en el tema del coronavirus y de la violencia. Él, al igual que el fiscal general Juan José Ríos Estavillo, ya merecen que les saquen una alerta de localización, porque están desaparecidos y ni informan qué están haciendo a la ciudadanía a través de redes sociales.

Los dejan sin incentivos por desigualdad. El personal de Seguridad del Congreso del Estado ha alzado la voz ante un problema de desigualdad que enfrentan en su área de trabajo. Una queja firmada por un integrante de dicho personal de Seguridad llegó a la Redacción del periódico EL DEBATE. La carta exclama que a la administración del Congreso se le ha olvidado o, más bien, ha omitido proporcionarles ciertos incentivos económicos que les habían prometido, mismos que sí les dan a las compañeras mujeres de la misma área por Día de la Madre y Día de la Secretaria. Esta persona alza la voz en nombre de todos los hombres que se encargan de la seguridad interna del Congreso, y exigen igualdad de condiciones de trabajo en tanto a las remuneraciones que reciben.

Líder de relumbrón. Corto, muy corto, a lo que prometía se quedó el líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán, Julio Duarte. Si bien en días pasados salió a manifestarse por irregularidades que supuestamente se presentaron en el área de Recursos Humanos, no ha defendido como debe ser a los trabajadores, y los ha dejado a su suerte, han dicho varios sindicalizados. Hay quienes consideran que le tiene miedo a la reacción del alcalde Jesús Estrada Ferreiro, lo que está desilusionando a algunos sindicalizados, que no quieren arrepentirse de haber votado por él. Julio Duarte hizo muchas promesas, las cuales tendrá que ir cumpliendo y por las cuales tiene que iniciar con luchas, como es el aumento salarial de los trabajadores. De acuerdo con ciertas fuentes del Ayuntamiento, todo indica que este año se tiene planeado que a los sindicalizados les den un raquítico aumento salarial, y muchos trabajadores se están preparando para no aceptarlo.

Siguen con programas inútiles. El Gobierno municipal de Culiacán se empeña en construir vivienda, cuando este programa ha sido un fracaso en Administraciones anteriores. Para prueba están el fraccionamiento Rincón del Parque, las Amapas y fraccionamiento Valle de Encino, en donde llegó el momento en que muchos de a quienes en su momento llamaron beneficiarios ya no pudieron pagar las mensualidades, y han perdido las viviendas o simplemente las dejaron. Valle de Amapas, que era un fraccionamiento modelo, en la actualidad luce sucio y algunos sectores abandonados. Por esta razón, es mejor que el alcalde Jesús Estrada Ferreiro compre terrenos para repartirlos como lotes o que le apueste a la realización de obra pública, y no que solo vaya a hacer recorridos a las que está haciendo el Gobierno estatal para presumir con sombrero ajeno. Un día va a las obras que están en proceso el alcalde, y al siguiente va el gobernador para que la ciudadanía no olvide que ha sido su Administración la que las gestionó.