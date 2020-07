Y no pasó. En una votación cerrada, la mayoría de los diputados locales aprobó el dictamen que rechaza la propuesta del Ejecutivo estatal para dirigir al Instituto Sinaloense de las Mujeres, por lo que el gobernador Quirino Ordaz Coppel deberá enviar una nueva propuesta, que bien puede salir de las solicitudes que se hicieron o emitir una nueva convocatoria para directora general del Ismujeres. Con el rechazo de Eva Joaquina Guerrero Ríos, se cierra un nuevo capítulo en esta novela, que comenzó con el rechazado de la ratificación de Reyna Araceli Tirado Gálvez, quien sigue al frente del instituto en calidad de encargada de la Dirección General. Ha trascendido que el gobernador Quirino Ordaz Coppel dejaría pasar el tiempo y no enviaría otra propuesta para dejar que Tirado Gálvez concluya esta Administración el 31 de octubre del 2021.

Insolación. Hay algo más que preocupa a los sinaloenses que el COVID-19, y esto es el calor, que cada día se siente más fuerte. Se han hecho muchas quejas de personas que tienen la necesidad de acudir a un banco para hacer algún pago o trámite, pero que deben esperar por horas haciendo fila bajo los fuertes rayos del sol. Pero eso no es exclusivo de las instituciones bancarias, sino que también sucede en tiendas de autoservicio y establecimientos de diferentes giros. Aquí se pide la intervención de las autoridades de Salud, que revisan todos los negocios para que cumplan con los protocolos sanitarios al interior y que no hagan aglomeraciones afuera, pero no actúan para evitar alguna insolación, golpe de calor o cualquier otra consecuencia de permanecer tanto tiempo bajo el sol. Algo deberían hacer los encargados de estos establecimientos para cuidar la salud de sus clientes, desde poner carpas o lonas, hasta habilitar espacios dentro de la tienda como sala de espera.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Cuentas públicas. En el Congreso del Estado dio inicio la discusión y la votación del primer paquete de ocho cuentas públicas, que corresponden a los últimos diez meses de las anteriores Administraciones y los dos primeros de las actuales. En cada uno de ellos, la Comisión de Fiscalización dictaminó en sentido de reprobación los informes individuales presentados por la Auditoría Superior del Estado, y en cada uno de los municipios se dio a detalle la cantidad de recursos que fueron observados en la fiscalización. El grupo mayoritario obtuvo los votos suficientes para aprobar los dictámenes, y aunque legalmente no sucede nada con los Ayuntamientos, queda la mancha y la polémica de haber hecho mal uso de los recursos públicos. Todo queda en intercambio de señalamientos de ilegalidad y falta de atribuciones del Congreso del Estado, así como de irregularidades administrativas.

Olvidados. Los trabajadores del Hospital Pediátrico de Sinaloa no son escuchados, pues en reiteradas ocasiones se han manifestado para exigir el pago de compensación a las autoridades del Gobierno del Estado, y ya están cansados de estar esperando a que se resuelva la liberación del pago, pues solo les responden que no pueden hacer nada por la cuestión de la pandemia, ya que los responsables no están en activo o están viendo otras necesidades durante la emergencia sanitaria. 25 millones de pesos fueron aprobados por el Congreso del Estado en el Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2018 para pagar desde el pasado mes de enero, pero hasta el momento solo les han otorgado 12 millones, y el resto queda en deuda para cubrir, tanto ingreso salarial como insumos y otras necesidades que tienen. Tanto la directora del Hospital Pediátrico, Estela Robledo, como el secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, y el secretario de Administración y Finanzas, Luis Alberto de la Vega Armenta, hacen como que no ven y no escuchan estas protestas y otras que se hacen en otros hospitales, que sufren por retrasos en los pagos; así como los sindicalizados que forman parte del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado.