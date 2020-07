Sin control. A lo largo de la pandemia, las choferes de camiones urbanos se han quejado porque los pasajeros se niegan a usar el cubrebocas al subir a la unidad. Ni la Dirección de Vialidad y Transporte ni las corporaciones policiales han diseñado un operativo para hacerlo de manera obligatoria, y dejan que los conductores sean los que enfrenten a los usuarios, que en muchos de los casos han sido víctimas de agresiones verbales. Pero esto no es todo, en las paradas de camiones se aglomeran muchas personas, porque son pocos los camiones que circulan para la cantidad de pasajeros que hay. Este es un tema en el que deben de poner principal atención las autoridades estatales de salud y de Vialidad y Transporte, porque los camiones se pueden convertir en un foco de infección del COVID-19, puesto que es mucha la necesidad de movilidad, en especial durante la hora pico. Como avanzan las fases de la nueva normalidad, cada vez habrá más personas que tengan que usar el transporte público urbano.

Más cuentas. En la sesión virtual de hoy en el Congreso del Estado se llevará a cabo un nuevo capítulo entre el grupo mayoritario y la oposición por las cuentas públicas, ya que hoy será discutido y votado el dictamen de los informes individuales de la revisión y fiscalización de los recursos públicos destinados a entes descentralizados paraestatales y paramunicipales del ejercicio fiscal 2018. En la primera batalla en el pleno, los morenistas vencieron en los ocho dictámenes que se votaron y rechazaron las cuentas públicas del primer paquete de municipios. El debate se centró en la legalidad o ilegalidad de la Comisión de Fiscalización para dictaminar en forma de acuerdo y no de decretos, como históricamente ha ocurrido en el Congreso del Estado; pero como en la ley orgánica del Legislativo no está claro, los legisladores de Morena hicieron una interpretación de las disposiciones legales. Está por cumplir dos años esta legislatura, y siguen con la misma discusión, en lugar de haber hecho una reforma a la ley orgánica para dejar todo claro y que no quede a interpretaciones que posteriormente puedan generar polémica, como ocurre actualmente. Este ha sido el sello característico de la actual legislatura, muy baja productividad y mucho enfrentamiento verbal e intercambio de acusaciones.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Pendiente. Ha pasado más de un mes desde que los diputados locales aprobaron la reforma a la Ley de Obras Públicas del Estado, y el Ejecutivo estatal sigue sin publicarla en el Periódico Oficial, para que esta pueda entrar en vigor. Esto generó reacciones en la legisladora de Morena Flora Isela Miranda Leal, impulsora de esta iniciativa, quien acusó al gobernador Quirino Ordaz Coppel de resistirse a publicarla porque, de acuerdo con la legisladora, lo está ignorando para no apegarse a la ley en las obras que pretende ejecutar en lo que resta del año. El dictamen duró mucho tiempo en proceso de elaboración en la Comisión de Obras Públicas del Congreso del Estado, por la resistencia que había de la oposición para aprobarla, pero después de mucha negociación lograron ponerse de acuerdo, y ahora sólo falta el paso final para que esté vigente.

Desesperación. Son muchas las personas que se encuentran desesperadas porque no tienen dinero para cubrir los gastos que genera el COVID-19, en especial cuando no tienen seguridad social y acuden a un hospital público o privado. Hay casos de familias que necesitan 50 mil pesos para cubrir todo el tratamiento, con la esperanza de que su ser querido se recupere. Pero hay muchos casos que se encuentran en casa, y el tratamiento y estudios resulta bastante costoso; además de lo difícil que puede representar conseguir los medicamentos y un tanque de oxígeno para evitar ingresar a un hospital. Pero esto último puede resultar contraproducente si no se tiene la indicación y supervisión de un médico que ordene la cantidad que se necesita de oxígeno. Cómo se extraña el Seguro Popular en esta pandemia, porque el Insabi ha dejado mucho que desear y se dejó desamparada a muchas personas de escasos recursos.