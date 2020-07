Rechazo total. Los diputados locales de Morena se perfilan para rechazar todas las cuentas públicas de los dieciocho municipios, de los tres poderes del Estado y de las paraestatales y las paramunicipales. Estas últimas ya fueron reprobadas ayer, así como el primer paquete de ocho municipios: Angostura, Choix, Concordia, Cosalá, El Fuerte, Guasave, Navolato y Salvador Alvarado. Los legisladores siguen enfrascados en la misma guerra de acusaciones: por un lado, los morenistas quieren dejar caer todo el peso de la ley a todo ente que tenga observaciones, aunque todavía estén en tiempo y forma para solventarlas, y no aceptan el trabajo técnico hecho por la Auditoría Superior del Estado; por otro, los priistas insisten en que la Comisión de Fiscalización y el grupo mayoritario actúan de manera ilegal, y se basan en el artículo 72 de la Ley de la ASE, que establece que el Congreso deberá aprobar el dictamen del informe final y enviarlo para su publicación en calidad de decreto para su publicación en el Periódico Oficial del Estado, artículo que debieron reformar para evitar tanta controversia.

Destitución. Pero los priistas han decidido dar un paso más en su batalla contra la Comisión de Fiscalización y el grupo mayoritario, y el coordinador de la bancada del PRI, Sergio Jacobo Gutiérrez, solicitó de manera formal la destitución del legislador de Morena Marco Antonio Zazueta como presidente de dicha Comisión por el incumplimiento en la conclusión de la cuenta pública del año 2017. El legislador envió la solicitud por escrito a la Junta de Coordinación Política, cuya presidenta, Graciela Domínguez Nava, respalda la postura y el actuar de Zazueta Zazueta y del resto de sus diputados en la fiscalización de todos los entes públicos. Entre las irregularidades que se plantean en el escrito se encuentra que Marco Antonio Zazueta ha violentado la reiteradamente la ley, asume facultades que no le corresponden, cambia la determinación técnica de la Auditoría Superior del Estado y modifica los dictámenes, presentándolos como acuerdos, no como decretos. Pero Domínguez Nava declaró que es legal hacerlo a través de un acuerdo, basado en el artículo 42 de la Constitución del Estado de Sinaloa, el cual establece que toda resolución del Congreso local tendrá el carácter de ley, decreto o acuerdo. Cada grupo realiza la interpretación de la ley orgánica y de la Constitución de una manera diferente.

Facultades. Y por si no fuera suficiente polémica y discusión en la Comisión de Fiscalización, ayer fue aprobado un dictamen que elimina a la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa la facultad de emitir determinaciones técnicas en los informes de cuentas públicas, aunque en esta ocasión la votación se dio por unanimidad. Estas reformas se habían planteado desde el año pasado, con el objetivo de que la Auditoría Superior del Estado ya no tuviera la facultad de hacer una determinación técnica, y así volver a repetir el mismo escenario que ha ocurrido este año. Con esto, la ASE solamente dará los informes de los resultados, sin establecer aprobación o reprobación, cuya facultad será exclusivamente de la Comisión de Fiscalización, como sucede en la Cámara de Diputados y en el resto de los Congresos locales. Con las nuevas disposiciones legales, la Comisión de Fiscalización estudiará el informe general y los informes individuales, y someterá a votación del pleno del Congreso los dictámenes a más tardar el 31 de octubre del año siguiente al de la presentación de la cuenta pública, los cuales serán discutidos, y luego aprobados o rechazados. Lo que quiere decir que esto ya no les tocará a los actuales diputados, a menos que alguno logre reelegirse.

Impacto. Los empresarios se han quejado por la falta de apoyos gubernamentales durante la pandemia del COVID-19, porque la mayoría tuvo que cerrar sus negocios, lo que les provocó serios problemas financieros. El Inegi se encargó de hacer un estudio para conocer el impacto del coronavirus, cuyo informe arrojó que únicamente el siete por ciento de las empresas que resultaron afectadas recibió algún tipo de apoyo, lo cual es bastante bajo, y eso se ha visto reflejado en la pérdida de miles de empleos en el país y en el cierre de miles de empresas que no pudieron volver a abrir. Así de crítica está la situación económica en México, y los Gobiernos no han apoyado como se necesita.