Todos en la misma bola. Mucho se ha observado y ha sido objeto de debate las diferencias entre la legislatura con mayoría del PRI y la legislatura de Morena. Que si cuál es más corrupta, que si cuál es más transparente, que si cuál fue menos democrática o libre, en fin. Hay evidente competencia y comparación entre ambas, pero con sólo opiniones no se puede definir tales acusaciones. La cuenta pública del Congreso del Estado del ejercicio fiscal 2018 puede ser una posible referencia para disipar estos cuestionamientos, aunque la comparación puede ser muy ligera, por tratarse de apoyos por gestoría social. La realidad es que ambas legislaturas incurren en los mismo errores de falta comprobación de gastos. Así que la comparación por esa parte ahí queda. Seguramente habrá mas coincidencias en las cuentas públicas de años venideros, sobre todo por las aseveraciones que ya muchos hacen ante la licitación de las nuevas obras del Congreso del Estado. Habrá que esperar a que las cuentas, los números y los documentos hablen por sí mismos.

Siguen las fallas. Pese a que se han evidenciado muchas fallas en las que operan los Servicios de Salud en Sinaloa desde el inicio de la pandemia, no se han visto las mejoras, y parece que ha sido olvidado por el gobernador Quirino Ordaz Coppel. Ahora, los directores de los hospitales ya no tendrían el pretexto de no darse abasto en la atención, ya que desde hace una semana los casos de contagio de COVID-19 se han reducido. Una de las tantas fallas y quejas que se han presentado es el caso de un paciente que fue internado en el área COVID del Hospital General de Culiacán sin estar seguros de su ldiagnóstico. Por fortuna, este fue dado de alta y acudió a un médico particular, quien con base en una serie de estudios realizados determinó que sus síntomas se debían a dengue. Es urgente que los hospitales públicos tengan una reingeniería en la atención, pues la pandemia los agarró de sorpresa y quedó demostrado que no tienen la infraestructura adecuada para una alta demanda; además, faltan directores comprometidos, atentos de cómo operan las salas de urgencia y con la agilidad con la que se ordenan estudios y aplican tratamiento para la pronta mejoría de los pacientes.

Promesas y más promesas. Después de un retraso de más de dos meses para el pago de los apoyos federales para complementar el precio del maíz a los productores que ya realizaron el proceso ante la plataforma de Segalmex, ya se les pagará el anhelado y prometido complemento en la siguiente semana, según lo informó el senador por Morena Rubén Rocha Moya, quien sostuvo una reunión virtual con directivos de la dependencia. Este apoyo parece que es cuento de nunca acabar para el sector agrícola, en donde se tiene que luchar por precios justos cada año. La expectativa es que el panorama no pinte tal mal para los agricultores en 2021, y se cumplan los 4 mil 150 pesos por tonelada, siempre y cuando se reflejen las promesas hechas por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, desde su campaña política y que reiteró durante su mandato.

Votos sin sentido. Hallazgos bastante relevantes y que, a vista de muchos podrían ser indiscutiblemente motivo de investigación judicial, se destapan en las cuentas públicas del 2018 de todos los entes fiscalizados. Pagos a trabajadores “fantasmas”, adquisiciones que nunca se ubicaron físicamente, obras sin licitar y más se observa en cada cuenta pública revisada por la ASE. Lástima que pocos, por no decir que ninguno, de estos hallazgos son vinculados a procesos judiciales por la ASE o al menos por la Fiscalía Anticorrupción. Mientras tanto, los legisladores siguen en su pleito político de votar cuentas públicas de forma totalmente invinculante a ningún proceso. Además de quitarle facultades a la ASE para determinación técnica positiva o negativa sobre las cuentas públicas, deberían legislar también para que haya obligatoriedad de proceder judicialmente ante una sospecha de desvió de recursos encontrada por la ASE, y que tal decisión de demandar no quede en el deseo en este órgano fiscalizador. El proceso de fiscalización de Sinaloa es muy complejo, hay que mejorarlo ya.