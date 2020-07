Los morenistas también. Así como lo dijimos en “La Glorieta” de ayer, las cuentas públicas ya están destapando las irregularidades de los nuevos Gobiernos. Ya detallábamos sobre los pagos sin comprobar por diversos conceptos del Poder Legislativo, y hoy se destapan aquellos realizados por Jesús Estrada Ferreiro en los dos últimos meses del 2018 en los que estuvo a cargo del Gobierno municipal de Culiacán. Aunque el Gobierno de Culiacán estuvo ocupado por Antonio Castañeda en la mayoría de los meses del 2018, la cuenta pública el municipios revisado por la ASE también da cuenta de irregularidades incurridas en noviembre y diciembre de ese año. Sin duda, lo más relevante son las liquidaciones que se dieron a los integrantes del cabildo de Culiacán cuando Castañeda dejó la alcaldía, hecho que fue fuertemente defendido por los diputados locales priistas. Las cuentas públicas darán mucho de qué hablar en este año.

Sin aplicarse. Por lo que hace y por como reacciona, todo indica que al alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, ya le gustaron las protestas, los reclamos y que lo correteen. Ahora los comerciantes del centro le vuelven a hacer la advertencia de que si no abre más calles del centro de la ciudad, regresarán los plantones a la avenida Obregón y frente al Ayuntamiento. Esto porque el alcalde hasta plasmó su firma en un documento en donde se comprometió a la reapertura de las principales calles si cambiaba el semáforo de COVID-19, y esto ocurrió, pero no cumplió, y las calles siguen cerradas. También tiene inconformes al sector de los gimnasios y a los de los tianguis, y cada vez se echa a más gente en contra. Muchos critican que está aferrado a que se cierren los expendios, a sabiendas de que abrirán los aguajes.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Sin poner medidas. Muy poca acción se está viendo por parte de las autoridades en los planteles educativos. Algún día, miles de niños y adolescentes tendrán que regresar a las aulas, pero al momento no hay ningún programa en donde se este concienciando a los padres y a los propios maestros sobre lo que se debe mejorar en estos espacios. Una realidad es que muchos planteles están en malas condiciones de infraestructura y en los salones hay hacinamiento. En los planteles no se ha informado a las mesas de padres de familia qué es lo que se puede ir mejorando, si será necesario instalar más lavamanos, más baños o cómo serán adecuados los salones. La pregunta también es que, en caso de que se requieran adecuaciones, ¿de dónde saldrán los recursos?, porque si de algo se está seguro es que del Gobierno federal no, y el estado tiene recursos limitados ,y esta Administración municipal es la que menos en la historia ha brindado apoyos a las escuelas.

Se han tardado. Aunque Sinaloa llegó al semáforo naranja por las prisas del Gobierno para reactivar la economía, no tardará mucho en volver a rojo si los protocolos no se hacen más estrictos. Van cuatro meses desde el inicio de la emergencia, y, en Culiacán, funcionarios y trabajadores exigen que el uso de cubrebocas sea obligatorio, algo que debió ser un hecho desde el inicio para no llegar a los altos números en los que aún nos encontramos. Las autoridades estatales y municipales no han querido escuchar, y piden amablemente a la ciudadanía que lo utilicen, pero ha faltado firmeza para lograr que las personas hagan caso y se cuiden. En el caso del gobernador Quirino Ordaz Coppel, hay muchos ciudadanos que le piden que así como en sus redes sociales le da mucha difusión al estadio de Mazatlán, las use para alentar a la población a cuidarse. Hay muchas personas que aún creen que el problema no es tan grave, y anda por las calles sin ninguna medida de protección, y con ello se ponen en riesgo a sí mismas, a sus seres queridos y a la población en general. Organismos civiles, como la del sindicato de choferes del transporte urbano, han iniciado la campaña del uso del cubrebocas en su gremio. En esto ha quedado comprobado que hace más quien quiere que quien puede.