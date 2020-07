Irregularidades. Algo anda mal en la Secretaría del Bienestar del Gobierno federal. Ya son muchas las quejas que se han sumado en las últimas semanas por irregularidades en los programas sociales, que ha sido una de las principales banderas de la Cuarta Transformación, que encabeza el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador. Han llegado denuncias a esta Redacción de beneficiarios de apoyos sociales que, cuando van a cobrar su pensión, resulta que ya cobraron por ellos; hay otros que fueron dados de baja del padrón de beneficiarios sin razón aparente, y muy fácilmente los borran y los incluyen en la lista. A esto hay que sumarle que más de cuarenta trabajadores de la Secretaría del Bienestar, denominados servidores de la nación, han sido despedidos de manera injustificada. Lo más grave es que todas estas irregularidades ya llegaron al coordinador de Programas Federales en Sinaloa, José Jaime Montes Salas, pero el superdelegado hace oídos sordos y no actúa para corregir tantas irregularidades que hay en la dependencia que encabeza; así de malo ha sido su desempeño como encargado del Gobierno federal en la entidad.

Investigación. Todas estas irregularidades deben ser investigadas, y, en caso de haber actos de corrupción, estos deben ser castigados con todo el peso de la ley, porque esa es otra de las banderas que ha enarbolado la Cuarta Transformación y Andrés Manuel López Obrador. Por ello, el abogado Ricardo Arnulfo Mendoza, excandidato de Morena a la presidencia municipal de Culiacán, presentará denuncias ante la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Función Pública para que indaguen lo que está pasando con los pagos de programas sociales. De acuerdo con Mendoza, ha recabado muchas quejas a lo largo y ancho del estado de algunos beneficiarios del programa Bienpesca, a quienes les avisan que vayan por sus pagos, pero al estar en ventanilla les dicen que alguien ya los cobró, pero no les dan ninguna explicación. De por sí el sector pesquero ha quedado a la deriva del Gobierno federal, que canceló 23 programas de apoyos a pescadores, y que en el único beneficio que entrega sucedan estas irregularidades...

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Cuenta pública. Y hablando de irregularidades de los Gobiernos de la 4T, el presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, salió a defenderse de las observaciones que le hizo la Auditoría Superior del Estado en la cuenta pública del Ayuntamiento del ejercicio fiscal 2018, que compartió con Antonio Castañeda Verduzco. Estrada Ferreiro se deslindó del daño al erario por 70 millones de pesos, porque cuando asumió el cargo como alcalde, el 1 de noviembre de ese año, no había recursos para operar, ni siquiera para cubrir los pagos de fin de año que corresponden a aguinaldo, vacaciones y las dos quincenas de diciembre. Aunque gobernó los dos últimos meses del 2018, el alcalde asegura que las revisiones hechas por la ASE no son de su gestión, sino de otra Administración, que inició con Jesús Valdés Palazuelos y concluyó con Antonio Castañeda; por lo que tienen toda la disposición de entregar la documentación que la Auditoría Superior del Estado les solicite. Reconoció que a su llegada habían detectado sobresueldos de manera injustificada, los cuales ya no existen. Esta cuenta pública fue reprobada ayer por la mayoría de los diputados locales, a pesar de que la ASE la había aprobado en su informe individual.

Reprobados. Y al igual que Culiacán, en la sesión ordinaria virtual de ayer en el Congreso del Estado fueron rechazadas las cuentas públicas de los municipios de Ahome, Sinaloa, Mocorito, Badiraguato, Elota, San Ignacio, Mazatlán y Escuinapa por diversas irregularidades administrativas detectadas por la Auditoría Superior del Estado en sus informes individuales. Fue una sesión muy larga, y en cada uno de los nueve dictámenes se llevó a cabo su discusión correspondiente antes de someterse a votación. Ya únicamente resta concluir con el proceso de las cuentas de los tres poderes del Estado y el informe general de la fiscalización de los recursos públicos, y con ello concluirá el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del segundo año legislativo, cuya sesión está programada para este viernes.