Cubrebocas. El presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, finalmente se decidió a actuar de manera decidida para intentar reducir el número de contagios de COVID-19, luego de que, por más de cinco meses de pandemia, la capital del estado ha sido el epicentro del coronavirus, donde actualmente hay más de 300 casos activos. Pero como nunca es tarde para comenzar, a partir del lunes pondrá en marcha el programa Guardianes de Prevención de la Salud, con el que reforzará las medidas preventivas, principalmente el uso correcto del cubrebocas al salir de casa, respetar la sana distancia, el lavado adecuado de manos y el uso de gel antibacterial. Para ello hace una invitación a la población para sumar a más de mil “guardianes”, que serán vigilantes de la aplicación de las medidas sanitarias. De acuerdo con Estrada Ferreiro, con esta campaña de quince días, estima pasar del semáforo rojo al verde; pero lo curioso es que el miércoles estará en Culiacán el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien acostumbra a no usar cubrebocas, y el alcalde adelantó que no lo obligará a portarlo, aunque la campaña debe ser pareja para todos, y para que funcione las autoridades deben ser los principales promotores y poner el ejemplo.

Promoción. Varios personajes sinaloenses han lanzado campañas o retos para promover el uso de cubrebocas por quince días. Se ha visto en redes sociales a Gerardo Vargas Landeros, dirigente de las Redes Sociales Progresista; al secretario de Pesca y Acuacultura del Estado, Sergio Torres Félix; incluso el Partido Sinaloense ha presentado una iniciativa en el Congreso del Estado para hacer obligatorio el uso de cubrebocas, y su dirigente estatal, Héctor Melesio Cuen Ojeda, también ha hecho promoción de este artículo de protección contra el COVID-19. Todo esto es con el fin de evitar más contagios y que sea necesario volver al confinamiento, lo que temen los empresarios, porque les volverían a cerrar sus negocios no esenciales. Se ha detectado que hay personas que no usan cubrebocas o no lo hacen de la manera correcta cuando caminan por la calle, se suben a camiones urbanos o quieren ingresar a una tienda o restaurante, donde les han negado el acceso, y todavía se han molestan. A mediados de agosto se verá si estas campañas y programas funcionan, y si Culiacán por fin ha salido del color rojo en el semáforo epidemiológico.

Senado. El Congreso de la Unión sesionó de manera extraordinaria para reformar la Ley de Adquisiciones, que, entre varios beneficios, garantiza la adquisición en el extranjero de la vacuna contra el COVID-19. La reforma fue aprobada primero en la Cámara de Diputados, y posteriormente hicieron lo propio los senadores, y en el caso de los dos sinaloenses por Morena, Imelda Castro Castro y Rubén Rocha Moya, salieron para hablar de los beneficios de esta modificación a la ley. De acuerdo con Rocha Moya, durante la pandemia no ha sido posible hacer compras en el extranjero, particularmente en el tema de la salud, que tanto se ha requerido, y ahora se le permitirá al Gobierno de la República surtir de medicinas, equipo e insumos médicos en otros países, incluida la vacuna en cuando se ponga a disposición, para poner fin a la pandemia. En caso de Imelda Castro, resaltó que con la reforma a la Ley de Adquisiciones se abrirá la puerta a comprar medicamentos en el extranjero, y se romperá con el monopolio de las farmacéuticas que existen en el país.

Cuentas. Mientras tanto, en el Congreso del Estado terminó la discusión de las cuentas públicas, y el único que se salvó fue el Ejecutivo estatal, cuyo dictamen, que fue presentado en sentido negativo, obtuvo 19 votos a favor y 20 en contra, por lo que fue aprobada, a pesar de una serie de señalamientos hechos por los legisladores de Morena sobre los gastos hechos por las secretarías que fueron fiscalizadas. Los reprobados fueron los poderes legislativo y judicial.