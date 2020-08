La historia se repite. El grupo mayoritario en el Congreso del Estado reprobó casi todas las cuentas públicas de los entes fiscalizados, con excepción del informe individual de la Secretaría de la Administración Pública estatal. Este año, por primera ocasión, los dictámenes fueron emitidos en calidad de acuerdos, y no de dictámenes, porque se quería evitar un nuevo veto del gobernador Quirino Ordaz Coppel, quien el 3 de octubre de 2019 vetó y regresó con observaciones los decretos emitidos por el pleno del Legislativo estatal sobre los informes de cuentas públicas del ejercicio fiscal 2017, por considerar que el Poder Legislativo extralimitó sus facultades legales en relación con el tratamiento de las cuentas, puesto que la Comisión de Fiscalización no debió dictaminar en sentido negativo los informes de la Auditoría Superior del Estado. Pero los diputados locales de Morena no solo no aprendieron la lección, no reformaron las leyes en la materia, sino que ahora quisieron evitar el veto y dictaminaron de nuevo en sentido negativo y como acuerdo, por lo que el Ejecutivo estatal de inmediato regresó estos acuerdos con observaciones, ahora con más argumentos legales para hacerlo. Esto únicamente se trató del primer paquete de municipios que fueron reprobados, y de los entes descentralizados, paraestatales y paramunicipales que también corrieron la misma suerte. Se espera que en los próximos días llegue el resto de las observaciones del resto de los municipios y del informe general. Al final de este proceso de fiscalización se reformó la Ley de la ASE para terminar con esta polémica, pero el siguiente proceso y no le tocará a esta legislatura.

Diputación Permanente. Luego de muchos señalamientos entre morenistas y priistas, concluyó el segundo periodo ordinario de sesiones, correspondiente al segundo año legislativo. Tocó el turno de elegir a los integrantes de la Mesa Directiva, cuyo proceso es de mero trámite, y entre los grupos parlamentarios aprueban la propuesta sin mayor polémica. Trascendió que en la bancada de Morena no estuvieron todos de acuerdo en que Marco Antonio Zazueta Zazueta fuera propuesto como presidente de la Diputación Permanente, que estará en funciones hasta la instalación del siguiente periodo ordinario, el 1 de octubre. Según trascendió, una de las morenistas que manifestaron su molestia fue María Victoria Sánchez Peña, quien lidera un grupo dentro de su fracción parlamentaria; pero la estrategia de Graciela Domínguez Nava fue darle todo el respaldo a Zazueta Zazueta, luego de que el coordinador de la bancada del PRI, Sergio Jacobo Gutiérrez, solicitó formalmente su destitución como presidente de la Comisión de Fiscalización. Al parecer hay causas legales que sustentan esta solicitud, y más porque sus dictámenes de las cuentas públicas de los últimos dos años han sido vetados por el Ejecutivo estatal. Aunque Domínguez Nava ha respaldado públicamente a su compañero, la presión por mantenerlo es muy fuerte, y ahora lo impulsó como presidente de la Diputación Permanente.

Estrategias. Hay municipios que han logrado controlar las cadenas de contagio de COVID-19. Hay casos, como Badiraguato, que llegaron al cero; otros, como Mocorito y San Ignacio, que tienen uno; Elota y Cosalá reportan dos; y Angostura, que tiene 10 casos. Se ha visto a los alcaldes muy activos encabezando los operativos y poco a poco reactivando las actividades para mantenerse con muy pocos casos. El reto viene ahora para los municipios donde se tiene que encontrar la forma de estabilización entre seguir con las acciones sanitarias preventivas y continuar con las actividades laborales, productivas, deportivas y recreativas. Uno de los municipios con mucha movilidad con Culiacán es Angostura, en donde la alcaldesa Aglaée Montoya Martínez mantiene las acciones de sanitización de los hogares en colonias y comunidades, y en los próximos días trabajarán con medicina comunitaria para llevar el diagnóstico de cuántas personas están contagiadas. Tendrán un banco de la salud para apoyar con los medicamentos a las personas que los necesitan y no puedan comprarlos. Angostura fue de los primeros municipios que reactivó las actividades deportivas, para que los jóvenes puedan hacer ejercicio; y mantienen una intensa campaña en el uso del cubrebocas para hacer cualquier actividad deportiva o recreativa, para reducir a cero el número de casos y prevenir un rebrote de COVID-19. Hoy tendrán el evento 4 x 4 en el río Évora, donde será obligatorio el cubrebocas para ingresar.