Sin autorización. Aunque los trabajadores y los propietarios de centros nocturno y de bares de Culiacán han comenzado a presionar para que las autoridades estatales y municipales les autoricen abrir sus establecimientos, el presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, les puso un alto, y les respondió que no es momento para abrir este tipo de establecimientos, como lo hizo Mazatlán, donde el Ayuntamiento ha sido muy criticado por permitir primero la apertura de los bares, que ya han registrado saturación. La decisión de las reaperturas recae en las autoridades municipales, que han aplicado medidas muy estrictas, y por el momento no permiten la instalación de los tianguis, y mantienen cerrados estos lugares de diversión nocturna, al igual que los casinos, que son considerados lugares de alto riesgo de contagio de coronavirus, por la gran concentración de personas que se presenta. Dentro de quince días, si funciona la campaña Guardianes y los casos de COVID-19 bajan considerablemente, será analizado si podrán autorizar la apertura de estos giros comerciales, que son los únicos pendientes por reactivarse, de los que miles de familias dependen.

Aglomeraciones. El lugar que se ha convertido en zona de riesgo de contagios por la gran cantidad de aglomeraciones es la Unidad de Servicios Estatales de Culiacán, que, por segundo día consecutivo, este martes registró una gran concentración de usuarios para hacer trámites del Registro Civil, principalmente. Es urgente que las autoridades estatales hagan algo para evitar tanta aglomeración, y aunque el acceso al edificio es controlado, no hay quien ponga orden al exterior, donde no es respetada la sana distancia. Han fallado los filtros, y urge tener control sobre esto, si se quiere evitar que haya más contagios en la capital sinaloense, que se mantiene como el epicentro del coronavirus, con más de 300 casos activos y mas de 700 sospechosos.

Intereses políticos. La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Graciela Domínguez Nava, decidió salir a responder sobre las observaciones que hizo el Ejecutivo estatal a los acuerdos de las cuentas públicas del primer paquete de municipios y los entes descentralizados, paraestatales y paramunicipales, las cuales fueron reprobadas por la mayoría de los diputados locales de Morena. De acuerdo con la coordinadora morenista, hay intereses políticos del Gobierno del Estado, y recordó que las observaciones hechas por el Congreso van dirigidas en su mayoría a la aplicación de recursos en los estadios, que considera que no son de beneficio social, y dejó en claro que a pesar de que hagan las observaciones, sean publicadas o no por el Ejecutivo, estos acuerdos aprobados ya no tienen vuelta atrás, porque ya fueron aprobados y publicados por el Legislativo estatal. Y todavía faltan los restantes nueve municipios y sobre el Informe General.

Elecciones. Los ocho aspirantes a dirigir el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado (Stase) recibieron el banderazo de la recta final de la contienda electoral, que tuvo que ser aplazada por cuatro meses por la pandemia del COVID-19, pero entre los candidatos y la Comisión Electoral definieron las nuevas fechas de las votaciones, que serán los días 19, 20 y 21 de agosto, por las zonas norte, centro y sur, respectivamente. Esta será una elección especial, porque evitarán aglomeraciones y habrá todas las medidas de protección con los trabajadores para prevenir contagios. Los ocho aspirantes han intensificado sus campañas por medio de redes sociales para llevar sus propuestas a toda la base para que voten por ellos. De mantenerse todo como se ha replantado, el viernes 21 de agosto se conocerá al sucesor de Gabriel Ballardo Valdez, quien ha estado tiempo extra al frente del Stase por la emergencia sanitaria, ya que la elección estaba planeada para los días 22, 23 y 24 de abril.