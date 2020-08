Carencias. La situación de desabasto de insumos y de medicamentos en el Hospital Pediátrico de Sinaloa cada día empeora, y los padres de los pacientes sufren por todo esto, porque los obligan a comprar todo para que sus hijos reciban la atención debida. A esta Redacción llegan casi a diario denuncias de los padres que ya no pueden con tantos gastos, porque les han llegado a pedir que compren 200 jeringas de diferentes tamaños. Y para comprobar esta situación, fue enviada la fotografía de una receta, en donde se detalla que deben comprar 50 jeringas de 3 mililitros, 50 de 5 mililitros, 50 de 10 mililitros y 50 de 20 mililitros; además les solicitan 120 agujas de diferentes tamaños. Y por si esto fuera poco, a la misma familia le pidieron una caja con guantes de tamaño mediano no estériles y dos cajas con guantes estériles; así como 50 soluciones fisiológicas. Ya son muchas las quejas por las carencias en el Pediátrico, y lo increíble es que en el Gobierno del Estado no hagan algo para terminar con este problema, que afecta la economía de muchas familias y pone en riesgo la vida de niños con diversas enfermedades. Es urgente que el gobernador Quirino Ordaz Coppel tome cartas en el asunto y ordene destinar los recursos suficientes para surtir de todos los insumos y los medicamentos a este hospital, porque es ilógico que sea construido un hospital moderno a un costado del Pediátrico, pero no sea dotado de lo indispensable este para operar; y además es inhumano el trato que reciben los niños y sus familias.

Para la foto. Desde el lunes de esta semana incrementó el número de usuarios que acuden a la Unidad de Servicios Estatales para hacer algún trámite, y hasta ayer no eran evitadas las aglomeraciones, con todo y que han sido instalados filtros sanitarios, pero las personas siguen sin mantener la sana distancia. Ayer por la mañana, el Ayuntamiento de Culiacán envió un comunicado y fotografías para informar que un grupo de “guardianes de la prevención de la salud” acudió a la USE para pedirles a los ciudadanos que conserven distancia y usen el cubrebocas, y repartieron volantes con las medidas sanitarias. Esto es muy bueno porque el Gobierno estatal no ha colocado personal que haga esa labor afuera del edificio; lo malo es que este apoyo duró muy poco tiempo. De acuerdo con trabajadores de la Unidad, los guardianes solo acuden un rato en la mañana, y se comprometen en apoyar más durante los siguientes días, pero por ahora han acudido a tomarse la foto. Por cuarto día consecutivo, en la USE hay mucha aglomeración de personas en espera de ingresar para hacer el trámite.

Oposición. Los que aprovecharon la visita de Andrés Manuel López Obrador para criticarlo fueron los panistas, quienes no le dejan pasar una. De acuerdo con el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Juan Carlos Estrada Vega, el presidente de la república le quedó mucho a deber a los sinaloenses, porque además de no anunciar nada importante para Sinaloa, no atendió las peticiones que le hicieron los ciudadanos, que en diferentes ámbitos externaron sus preocupaciones a manera de protesta. En el mismo sentido se expresó el diputado federal por el PAN Carlos Castaños Valenzuela, quien lamentó que AMLO no haya dado noticias importantes, que dé esperanza a los sinaloenses, cuando es muy necesario la intervención del Gobierno federal con apoyo a las empresas, a la economía y a la salud, que es lo que demanda la reactivación por la pandemia.

Lejos de casa. Quien estuvo en Culiacán ayer fue el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, quien sostuvo una reunión con decenas de perredistas en un salón de un hotel de la ciudad ubicado en el sector Humaya. El mandatario michoacano criticó la falta de estrategia del Gobierno federal para el combate a la delincuencia organizada, y con Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de la república, los grupos delictivos se sienten inmunes; y advirtió que antes de que sea demasiado tarde para rescatar al país se debe dar forma a una verdadera alternativa de Gobierno con los sectores sociales y partidos de oposición, pero primero se tiene que trazar una ruta; y en el caso del PRD, propone que debe abrirse a los ciudadanos para que ocupen espacios de elección.