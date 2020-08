La Glorieta

Sin datos. Existe una pugna entre la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública en lo que se refiere a los datos estadísticos de los delitos. Desde que se encarga la Secretaría de Seguridad Pública de dar a conocer estos datos «maquillados» —de acuerdo con la percepción ciudadana—, la Fiscalía ya no alimenta la página desde junio. Lo mismo es con los desparecidos, en donde la Fiscalía no actualiza la información, y si alguien quiere buscar los datos de un desaparecido, no es fácil hacerlo porque las fichas están revueltas; lo mismo ocurre con los no identificados del Semefo, en donde la información es muy escasa.

Ya se destaparon. Los morenistas ya se destaparon, y están uniéndose y organizándose rumbo al proceso electoral del 2021. Como bien se sabe, los actores políticos de Morena están muy separados y poco organizados. Pleitos y confrontaciones entre ellos siempre han prevalecido por sus diferentes intereses políticos; sin embargo, ya con la visita del dirigente provisional de Morena rumbo a las elecciones, el grupo Rocha Moya y el conocido como los morenistas de pie, liderado por Yadira Marcos, se estrecharon las manos junto con Jesús Estrada Ferreiro. Los que se resisten a la organización son el Químico Benítez y Merary Villegas, que hasta pagaron a un grupo de personas para que en las afueras de las reunión protestaran en contra de Ramírez Cuéllar en la dirigencia nacional del partido. A favor de Mario Delgado y otros a favor Martha Luján como dirigentes nacionales de Morena, los morenistas están a punto de definir qué va a ocurrir con su partido, pero sobre todo empezarán a disputarse las candidaturas, que —aseguran— determinarán las encuestas de la militancia.

No la tiene asegurada. Ante la ausencia de los morenistas, como Guillermo Benítez, Merary Villegas y sus allegados en la reunión con el dirigente provisional de Morena, el senador Rocha Moya aseveró que aún no tiene segura la candidatura a la gubernatura. Él y Jesús Estrada Ferreiro fueron los únicos candidatos provisionales a la gubernatura de Sinaloa, que se sumaron a la reunión de Alfonso Ramírez. El senador no quiso abundar en precisiones ni asegurar que su presencia a la reunión se traducía a que su aspiración a la gubernatura es un hecho, incluso hasta le dio el derecho de la duda a su compañero Estrada Ferreiro de que él pudiera ser el candidato.

Sin presupuesto. Ya son muchas quejas sobre la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Delito. De acuerdo con quienes han solicitado apoyo, les dicen que no tienen recursos para cumplir los compromisos. Es injusto que a algunas víctimas como las del 17 de octubre del año pasado aún no les han pagado los daños de los vehículos. Ya es hora de que el comisionado Óscar Fidel González Mendívil exhiba a las autoridades estatales si no le entregan los recursos, lo que no se vale es que no les cumplan a las víctimas. Que recuerde, este funcionario que se comprometió a que Atención a Víctimas no sería de membrete, pero sí lo ha sido.

Prioridades. Este pasado fin de semana se dio la reapertura de bares en Sinaloa, luego de una insistencia por los locatarios para trabajar. Esto se suma a otros giros que en el pasado ya abrieron por exigencias de los ciudadanos, como los expendios y los gimnasios, sin mencionar que el centro de Culiacán luce prácticamente igual a como estaba antes de la pandemia. Si bien es importante reactivar la economía en el país, parece que a las autoridades federales y estatales les hace falta echar un ojo a los hospitales, pues los médicos están cada vez más cansados y bajo peores condiciones por los contagios, que no bajan, sin recibir aún el bono que desde hace tanto les habían prometido. No cabe duda de que el Gobierno se ha quedado corto en los apoyos, porque si los hubiera, estos empresarios no tendrían tanta urgencia de reabrir.