Decepcionados. Los padres con niños internados en el Hospital Pediátrico han tenido que sufrir mucho en las últimas semanas. Primero, por la enfermedad que padecen los infantes, que pone en riesgo sus vidas, pero además por las carencias con las que opera el nosocomio, que no tiene quimioterapias, medicamentos básicos y especializados ni insumos médicos. Por más que se han manifestado y denunciado este problema, ninguna autoridades les da una solución, y estuvieron esperanzados de que con la visita del director del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Antonio Ferrer Aguilar, el déficit de medicinas e insumos terminaría. Al visitar la obra del nuevo Hospital Pediátrico, el funcionario federal dialogó con los padres de los pacientes, con quienes se comprometió a resolver las carencias; pero su decepción fue cuando escucharon al titular del Insabi declarar ante los medios de comunicación que no había tales carencias, porque habían enviado todas las claves al estado. ¿Realmente fueron enviados todos los medicamentos e insumos al estado? ¿Dónde quedaron? ¿Por qué no llegaron al Hospital Pediátrico? Alguien no dice la verdad, y eso es bastante grave, porque se pone en peligro la vida de muchos niños enfermos.

Ausente. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos ha estado muy ausente durante la pandemia, a pesar de tantas quejas que se han presentado por mala atención y falta de medicamentos en los hospitales públicos; así como por las estrategias de confinamiento que se establecieron desde el mes de marzo, causando el cierre de gran parte de los establecimientos no esenciales y la prohibición para la instalación de puestos ambulantes y tianguis, estos últimos sin poder ser instalados. Ayer, la CEDH emitió un pronunciamiento con el que hace un llamado a la autoridades estatales y municipales para que todas las acciones y las medidas sanitarias y de otra índole para proteger la salud de la población y mitigar o contener la propagación del COVID-19 se hagan dentro del marco del derecho, con respeto a los derechos humanos. A su vez, hace un atento y respetuoso llamado a toda la población para que acate y cumpla con las medidas decretadas por las autoridades, y, en consecuencia, gradualmente se vayan reactivando las actividades sociales y económicas en el estado. En estos momentos todos deben poner de su parte para reducir los casos de contagios de este virus, para poco a poco recuperar la normalidad.

Tianguis. Y hablando de la reactivación de la nueva normalidad en Culiacán, los tiangueros han presionado mucho a las autoridades municipales para que les permitan trabajar, y finalmente lograron obtener permiso para instalarse. Los primeros autorizados son el tianguis de los Laureles Pinos y el de la calle Terrenos, que se instalan los martes y los jueves; y deberán cumplir con todos los protocolos sanitarios para que sigan operando. Esta reapertura de los tianguis preocupa a una parte de los comerciantes por los posibles contagios de COVID-19, producto de las aglomeraciones que podrían generarse. El primero en instalarse será este jueves en los Laureles Pinos, lo que dejó inconforme a otros que señalan que las condiciones no son aptas aún para abrir. La situación en la que se encuentran los tiangueros sí es preocupante y de necesidad por la falta de ingresos. Abrir estos negocios aún no es viable por la alta cantidad de casos de COVID-19 en la ciudad, y se teme una situación similar a Navolato, en donde, por el repunte en los contagios, fue prohibido el paso de vehículos al malecón de Altata los días domingos.

Altata. A raíz del conflicto ocurrido este domingo en Altata por el cierre del malecón al paso de vehículos, autoridades municipales y restauranteros lograron ponerse de acuerdo, y acordaron que el horario de acceso al malecón de lunes a viernes será libre hasta las 21:00 horas; los sábados se autorizará el ingreso vehicular hasta las 17:00 horas; y los domingos a las 14:00 horas, pero a las 21:00 horas se solicitará el retiro de todos los visitantes de la zona del malecón y restaurantes. El alcalde Eliazar Gutiérrez recordó que las playas permanecen cerradas e hizo el llamado a la población para que cumplan con las medidas preventivas emitidas por las autoridades de salud para evitar más contagios de COVID-19.