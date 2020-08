Reto educativo. La pandemia por COVID-19 ha sido un gran reto para los sistemas de salud, que por el momento han aprobado en el combate al coronavirus, porque el sistema hospitalario no ha colapsado y hay camas y respiradores suficientes para atender a todos los pacientes que lo han requerido. Pero no ha sido el único que ha estado sometido a un gran reto: otro ha sido el sistema educativo, que se ha tenido que adaptar a clases virtuales y a distancia para terminar el anterior ciclo escolar. Pero el periodo vacacional de verano no fue suficiente para que termine la pandemia ni para que el semáforo de riesgo baje del rojo al verde en todos los municipios de Sinaloa, por lo que las clases se van a tener que reanudar a como concluyó el ciclo, lo que implica otra gran reto, porque todavía no hay conocimiento de para cuándo será el regreso a las aulas, pero se espera una migración de alumnos de escuelas privadas a públicas, cifra que no ha sido calculada, pero por lo pronto dos colegios ya notificaron a la Secretaría de Educación Pública y Cultura que suspenderán actividades de manera temporal. Esto implica un crecimiento de la matrícula, lo cual ya estaba estimado, como todos los años, por medio del proceso de preinscripción; y viene la duda sobre si existe la infraestructura suficiente para albergar a más niños en escuelas públicas. El reto de las autoridades educativas es reducir la deserción escolar, para lo cual han incrementado la capacidad instalada.

Pérdidas. Las clases en casa representan para el sector comercial una gran pérdida, porque el mes de agosto siempre ha sido una temporada alta de ventas de útiles escolares, pero este año no será posible. De acuerdo con Roberto Lem González, coordinador estatal del sector papelero en Sinaloa, los establecimientos actualmente están trabajando al 50 por ciento de las ventas, y se espera recuperación al reanudar clases presenciales. Lo que se mantiene es el programa de útiles escolares gratuitos del Gobierno del Estado, aunque falta que las madres de familia acudan a canjear el que le corresponde a sus hijos, porque como estarán en clases en casa, la mayoría ha optado por el reciclaje de libretas, mochila y el resto de los útiles, y lo mismo ocurre con los uniformes y el calzado escolar. ¡Vaya dificultades que ha provocado la pandemia del COVID-19 en los sectores educativo y comercial!

Sesiones. En la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado fue propuesto sesionar de manera extraordinaria cada semana para sacar un poco del rezago que tienen acumulado por el tiempo que duraron en receso por la emergencia sanitaria. Entre los pendientes hay creación de nuevas leyes y reformas, crear la Procuraduría Ambiental del Estado y modificar el marco legal para que los indígenas tengan representatividad en los cabildos. Los legisladores están en un receso de dos semanas luego de haber concluido el segundo periodo ordinario de sesiones, y regresarán a las actividades el martes 18 de agosto, con la instalación de la Diputación Permanente, donde deberán aprobar y convocar las sesiones o los periodos extraordinarios, porque hay asuntos que requieren la presencia de los cuarenta legisladores para que voten los dictámenes.

Sin recursos. Hay varias quejas contra el Gobierno del Estado porque no entrega los recursos a los organismos autónomos, y ahora toca el turno a la Comisión de Atención a Víctimas, que no ha recibido los recursos que aprobó el Congreso del Estado para los ejercicios fiscales 2019 y 2020, por lo que no cuentan con recursos para brindar atención a los afectados por la violencia en Sinaloa. Este tipo de prácticas del Ejecutivo estatal deben terminar, porque ya ha ocurrido en otras ocasiones con otros entes autónomos, que tuvieron serios problemas de liquidez y retraso para el pago de proveedores y arrendamiento de los inmuebles en donde están sus oficinas. El pasado 25 de junio, el Congreso aprobó el dictamen que otorga autonomía presupuestal a los poderes legislativo y judicial y a los órganos constitucionales, que incluye además la atribución de manejar, administrar y ejercer directamente sus presupuestos de egresos sin sujetarse a las disposiciones generales del Gobierno del Estado.