Para la historia. El cabildo de Culiacán llevó a cabo ayer su primera sesión virtual, en donde fue aprobado el informe de avance de gestión financiera del trimestre abril, mayo y junio del 2020, que será remitido al Congreso del Estado; se autorizó el traslado de dominio de un bien inmueble propiedad del municipio en Urbivilla del Cedro a favor del Fovissste; y solicitudes de jubilación. Lo que más llamó la atención es cómo los regidores participaron en la sesión. Por ejemplo, Angelina Maricela Gutiérrez González, de Morena, estuvo acostada en una cama, porque el fondo de su pantalla era la cabecera, de color negro con botones blancos; mientras que Adriana Yareli Sánchez Sánchez, también de Morena, parecía que estaba recién despierta y sin peinar. En esta nueva modalidad virtual hay que cuidar todos los aspectos, porque si bien están en su casa, deben estar en un lugar adecuado y arreglados para trabajar, y más cuando su imagen será ampliamente difundida.

Condicionamiento. Como parte de las implicaciones de las clases en casa, muchos padres de familia no están dispuestos a pagar las cuotas de inscripción, porque sus hijos no irán a la escuela durante los primeros meses del ciclo escolar. Pero hay directores que siguen con las malas prácticas de condicionar a los padres la inscripción de los alumnos o la entrega de libros de texto gratuitos a cambio de las cuotas voluntarias. Hasta el momento han sido interpuestas tres denuncias contra el mismo número de escuelas por realizar estas prácticas para este nuevo ciclo que está por iniciar. De acuerdo con el titular del Órgano Interno de Control y Evaluación de la Sepyc, José Carlos Canizales Zamudio, una escuela privada y dos públicas, todas del municipio de Ahome, han sido denunciadas, las cuales han sido dirigidas hacia las Asociaciones de Padres de Familia, quienes son los que han pedido estas cuotas. Bajo ningún motivo se debe condicionar a los alumnos la entrega de libros de texto o las clases, que empezarán el lunes 24 de agosto, por no pagar las cuotas voluntarias. Es cuento de nunca acabar en las escuelas, que tienen muchas carencias, y las cuotas son necesarias para mantenerlas limpias y en buenas condiciones por falta de recursos públicos.

Juramento hipocrático. Todos los que se gradúan de la carrera de Medicina hicieron el juramento hipocrático, que es un compromiso para buscar el bien y la salud de los enfermos. Pero durante los cinco meses que va de la pandemia del COVID-19, muchos médicos y enfermeras sindicalizados se han olvidado de este juramento y de la responsabilidad que tienen. En todo este tiempo, muchos han abandonado su trabajo, pero siguen cobrando, porque se declararon como personas vulnerables, unos por su edad, otros por padecer enfermedades crónicas, y hay quienes reportaron que viven con personas vulnerables. El sindicato de trabajadores del IMSS ha reportado que mucho personal médico y de enfermería contratado no se presenta a laborar por miedo al contagio del coronavirus, y se niega a regresar, por lo que se estará enviando el listado de quienes no acuden a trabajar a la Dirección General del Seguro Social. Esta situación ha generado un rezago grande de personal en los hospitales, porque son pocos los que están en la primera línea de atención, quienes han trabajado largas jornadas, muchos se han enfermado y han regresado; otros lamentablemente han fallecido, por lo que ya es momento de que todos regresen y dejen de esconderse detrás de sus derechos sindicales.

Ocurrente. El alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, pasará a la historia por sus tardías acciones durante la pandemia, pero además por sus ocurrencias, que no han funcionado para reducir el número de casos de COVID-19. El dirigente del PAN en Sinaloa, Juan Carlos Estrada, lo calificó como “ocurrente” e “ideoso”, por ello su trabajo ha sido deficiente, por ello su programa de Guardianes de la Salud no ha funcionado. Lo llamó a ponerse a trabajar en beneficio de los culiacanenses, en lugar de querer buscar la gubernatura.