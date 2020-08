La Glorieta

Le saca la vuelta a la Ley de Obras. ¿Por qué el gobernador Quirino Ordaz Coppel no publica la Ley de Obras? Finalmente fue publicada una de tantas reformas que ha emitido el Congreso en los últimos meses, pero la Ley de Obras, que fue de las primeras en ser votada en el inicio del periodo ordinario, sigue en el olvido. Dicha ley, que fue tan difícil de consensuar entre diputados, aún no prospera, y seguramente es porque a algo le temen en su contenido. El gobernador ha impulsado bastantes obras públicas en su Gobierno, y pretende seguir haciéndolo hasta que salga de la Administración. Los mismos diputados lo han dicho: no la publica porque no le conviene. Pero ¿qué es lo que no le conviene?

Inician los juegos del hambre. Las aspiraciones hacia el proceso electoral del 2021 ya se están haciendo públicas, más por parte de los priistas que de los morenistas, aunque estos últimos tampoco se quieren quedar atrás, sobre todo en las alcaldías. En las redes ya se ven las publicaciones de recorridos, entrega de despensas, videos de YouTube, etcétera, que están impulsando los diversos políticos en busca de una candidatura. La realidad es que para todos es muy incierto llegar a ocupar un cargo. Algunos estaban desilusionados de los de antes, y muchas personas y se arrepintieron de haber votado por Morena, por esta razón se espera que la competencia entre Morena y PRI sea muy cerrada, sin contar que las candidaturas importantes se las pueden dar a personajes de otros partidos. Se van a poner interesantes las asignaciones de candidatos.

Cuotas. El tema de todos los años para muchos padres de familia será siempre al inicio del ciclo escolar las cuotas de inscripción que piden las escuelas. Una repartición de culpas constante se ha visto en la última semana entre las partes involucradas, pues mientras los directores aseguran que las asociaciones de padres de familia son las que las condicionan, los padres de familia dicen que son los directores. La Sepyc, que primero dio a conocer los números para denunciar abusos, luego se echó para atrás, y pide que traten de solucionarlo con los directores primero. Esto pone a pensar cuál es el verdadero papel de la autoridad educativa local y cómo es que por tantos años ha perdurado esta práctica ilegal sin verdaderas sanciones a los culpables. Mientras la Sepyc espera atentamente sentada a que la llamen a intervenir, familias no se atreven a denunciar cuando se les niega el derecho a la educación y a los útiles que deben ser gratuitos por ley; esto sin dejar de lado que el origen de muchos de estos casos es la falta de recursos en las escuelas, por lo que sienten la necesidad de pedir más dinero a los padres. Se suma también que todos tienen un bolsillo apretado por la crisis económica que dejó la pandemia, pues las escuelas necesitan todavía más dinero, y las familias tienen cada vez menos.

Despierta el tigre. Tanto fueron afectados los trabajadores sindicalizados, que ya cansados de los maltratos y de las vejaciones por parte del alcalde Jesús Estrada Ferreiro y de algunos de sus funcionarios pidieron auxilio a su líder sindical, y ya se viene una lucha en la que a todas luces lleva la de perder el alcalde, y no le quedará más remedio que doblar las manos, al igual que en otros pleitos que él mismo ha iniciado. Los sindicalizados se manifestarán este día en el Ayuntamiento a la hora de salida de sus labores para que no sean tomadas represalias contra ellos, pero están decididos a parar lo que llaman abusos laborales. Ahora reprochan y están molestos contra David Alarid, anterior líder sindical, que, en su afán de reelegirse y tener la aprobación del alcalde, dejó que les quitaran varias prestaciones que les costó años conseguir. Por fortuna, algunos aseguran que Julio Duarte está en la disponibilidad de luchar junto a ellos y exigir respeto y libertad para sus agremiados. Habrá que esperar que los trabajadores sean realmente defendidos y también ver con qué sale el alcalde.