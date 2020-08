En la ruina. Los comerciantes del centro de Culiacán viven una situación desesperante porque no han logrado la tan ansiada reactivación económica, a más de un mes de haber reabierto sus establecimientos, los cuales permanecieron más de cuatro meses cerrados a raíz de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19. Hasta el momento van 250 comercios del primer cuadro que cerraron de manera definitiva, y hay cien más que están por hacer lo mismo. Los comerciantes acusan al alcalde Jesús Estrada Ferreiro de no respetar los acuerdos de ir abriendo las calles del centro, por lo que ayer a mediodía iniciaron una huelga de hambre afuera del Palacio Municipal por falta de apoyo de las autoridades municipales ante las bajas ventas por el cierre de calles a la circulación vehicular. Los comerciantes han calificado a Estrada Ferreiro como el enemigo número uno del sector comercial, porque está matando la productividad del primer cuadro, de la cual dependen cientos de familias.

Quiebra. Donde tampoco la están pasando nada bien es en el puerto de Altata, en donde se mantienen las acciones preventivas para evitar un nuevo rebrote de COVID-19. El escenario es alarmante para muchos empresarios restauranteros, ya que algunos han cerrado sus negocios a raíz de la crisis económica, que los ha golpeado durante la pandemia; hay otros casos que abren únicamente los fines de semana, y otros están al borde de la quiebra. En las últimas semanas, las autoridades municipales han permitido la reactivación y el acceso controlado de vehículos al malecón de Altata, pero no relajan las medidas porque no quieren que haya aglomeraciones, y con ello riesgos de más contagios de coronavirus. Navolato se mantiene en semáforo color amarillo, pero por la cercanía con Culiacán no quieren bajar la guardia, porque la mayoría de los visitantes a Altata es de la capital sinaloense.

Pescadores. Una de las actividades esenciales que no ha parado en esta pandemia es la pesca. Aunque hay varias especies en veda, los pescadores capturan lo poco que se permite, y otros hacen labores de inspección y vigilancia, y fueron beneficiados con el Programa Estatal de Empleo Temporal, aunque el Gobierno del Estado les debe la segunda parte de este apoyo económico en los municipios de Ahome, Guasave, Navolato y Angostura; aunque los de este último municipio acaban de recibir la buena noticia de la presidenta municipal, Aglaee Montoya Martínez, de que Conapesca liberó 35 millones de pesos que serán invertidos en trabajos de desazolve de dársena y canales de navegación en la bahía Santa María, en el campo pesquero La Reforma. Estos recursos provienen del Fonden, correspondientes del 2018, que beneficiarán a veinte cooperativas pesqueras, de las que forman parte mil 500 pescadores; lo que detonará la actividad económica y turística de este municipio. Además, esperan con ansias el anuncio del levantamiento de la veda del camarón, para pronto iniciar la temporada camaronera.

Delitos electorales. El Congreso del Estado reanudó actividades ayer tras dos semanas de vacaciones luego de la clausura del segundo periodo ordinario de sesiones. Para hoy está programada la instalación de la Diputación Permanente, que se llevará a cabo de manera virtual. Ayer, los legisladores que integran la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso del Estado aprobaron por unanimidad el dictamen para elevar a rango constitucional la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales, prevista en la ley orgánica de la Fiscalía General de Sinaloa. Se acordó en la Jucopo convocar a periodo extraordinario para aprobar varias reformas pendientes, entre ella la mencionada anteriormente.