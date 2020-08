Sin miedo a presiones. El presidente municipal Jesús Estrada Ferreiro le respondió al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán, que el lunes por la tarde se manifestó en contra de su Administración por abusos de autoridad, represión y violaciones al contrato colectivo de trabajo y a sus derechos laborales, además de negarse a pagar los bonos que están estipulados en el contrato. Estrada Ferreiro dice desconocer el motivo de las protestas, cuando han sido muchas las quejas de los trabajadores que se han publicado en EL DEBATE, y aseguró que todo se debe a que no les ha dado bonos que otros presidentes municipales han accedido a darles por cualquier celebración, como Días de la Madre, del Padre, del Niño y del Abuelo, lo que no ve bien, ya que no hay recursos suficientes para pagarles esos bonos, que otras Administraciones sí podían cumplir. Es ilógico que el alcalde no esté enterado de la cacería que hay en contra de los sindicalizados, que fue iniciada por él con los discursos de odio que ha hecho desde que inició su mandato. Este movimiento seguirá tomando más fuerza, y no se descartan acciones más radicales contra las autoridades municipales que han vulnerado los derechos laborales de muchos sindicalizados, porque ha trascendido en el Gobierno municipal que la estrategia de Estrada Ferreiro es basificar a muchos amigos de él y de funcionarios de primer nivel para dejarlos protegidos cuando termine esta Administración.

Ilusiones. Y es un secreto a voces que el alcalde Jesús Estrada buscará la candidatura de Morena a la gubernatura, al menos lo sueña, porque son muchos los negativos que ha acumulado en los últimos dos años, no solamente en la población de Culiacán, sino al interior de su partido, porque hay muchos morenistas que no lo aprueban. A esto hay que sumarle el mal Gobierno que ha encabezado en un municipio sin obras ni pavimentación de calles, deficiencias en servicios públicos y sin programas sociales; y los muchos errores que ha cometido con decisiones improvisadas. Pero aun con todo lo malo que ha hecho y lo que dejó de hacer en estos dos años, Estrada Ferreiro aspira en aparecer en las boletas y volver a pedir el voto a los ciudadanos.

Respaldo. La Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado respaldó al diputado local por Morena Marco Antonio Zazueta Zazueta como presidente de la Comisión de Fiscalización. En la reunión de la Jucopo del lunes se sometió a consideración la propuesta del priista Sergio Jacobo Gutiérrez de destituir a Zazueta Zazueta por estar en contra de su actuación al frente de dicha comisión, pero fue rechazada por los legisladores de Morena, del PAN, del PAS y del PRD; y el único que lo apoyó fue el PT. De acuerdo con Graciela Domínguez Nava, presidenta de Jucopo, no es responsabilidad de los representantes de Morena que la solicitud de remover a Marco Zazueta no haya prosperado, como lo ha señalado el priista, de quien reiteró que insiste con su afán y obsesión de señalar que Morena actúa de mala forma, cuando hay temas más relevantes que abordar en la agenda pública.

Extraordinario. La Diputación Permanente convocó ayer a periodo extraordinario de sesiones, programado a iniciar este viernes, y durará el tiempo que sea necesario para desahogar primeras lecturas de diversos dictámenes y demás asuntos que se pudieran agregar. Entre los puntos programados destaca la reforma de la ley orgánica de la Administración pública, Ley de Gobierno Municipal, Ley Orgánica del Poder Judicial, ley orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, ley orgánica de la Fiscalía General y ley orgánica de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Este dictamen también contempla la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales y de Participación Ciudadana, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Púbica, Ley del Sistema Anticorrupción, Ley de Seguridad Pública y ley orgánica del Congreso del Estado.