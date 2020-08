Problemas logísticos. Conforme ha avanzado la pandemia por COVID-19 en Sinaloa, la aplicación de pruebas se ha ido reduciendo de manera considerable, pero, además, son cientos las que no han llegado al laboratorio para su análisis. De acuerdo con el reporte epidemiológico de la Secretaría de Salud en el estado, hasta el día lunes pasado, en los hospitales fueron hechas mil 445 pruebas para detectar coronavirus, pero no llegaron al lugar donde son analizadas y determinan si son positivas o negativas al COVID-19. Estas se suman a los mil 395 casos sospechosos. En el laboratorio de la Secretaría de Salud de Sinaloa fue detectado que hay 52 pruebas que tiene más de 72 horas de recibidas, y 28 pruebas con más de 28 días que no tienen resultados. Todo esto crea mucha incertidumbre sobre la realidad de la pandemia en la entidad, porque ha sido limitada la aplicación de pruebas gratuitas, lo que implica que hay muchos contagiados con COVID-19 que no han sido detectados, que deberían estar en aislamiento en su casa, pero no todos guardan el confinamiento ni cumplen con las medidas sanitarias en la vía pública.

Huelga de hambre. Los comerciantes del centro de la ciudad que iniciaron la huelga de hambre el pasado lunes a mediodía afuera del Palacio Municipal comienzan a presentar complicaciones en su salud por el ayuno y por las altas temperaturas. Hay denuncias contra el presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, quien lejos de sentarse a negociar y mostrar empatía con los comerciantes, ha ordenado medidas de presión. Primero les prohibió a los manifestantes el acceso al Ayuntamiento para hacer uso de los baños, pero fueron apoyados por ciudadanos con un baño portátil; y además ordenó cortarles la energía eléctrica que utilizaban para un ventilador para sofocar un poco el calor. Son muchos los sectores de la sociedad que han acusado de insensible al alcalde y a sus funcionarios durante esta Administración municipal. Los comerciantes recibieron ayer a paramédicos de Cruz Roja, quienes los revisaron para conocer su estado de salud. Lo único que piden los comerciantes es abrir todas las calles del centro y devolver las paradas de camiones como estaban antes de la pandemia, porque Estrada Ferreiro había hecho el compromiso con ellos de que cuando cambiara el semáforo de rojo a naranja esto ocurriría, y una vez más no cumplió con el acuerdo.

Reactivación. Otro de los sectores productivos que han sufrido con la reactivación económica es el de la construcción, porque esta ha sido muy lenta y difícil, debido a la implementación de medidas preventivas y al incremento en el costo de los insumos, que les está generando problemas económicos, por lo que más de quince empresas han decretado estar en un punto crítico de sus finanzas, de acuerdo con el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC) zona centro, José Ángel Carrillo. Los empresarios de todos los sectores productivos han criticado al Gobierno federal porque los ha dejado solos durante la pandemia, y eso se ha visto reflejado en los miles de empleos perdidos en el país en los últimos cinco meses. A pesar de la apertura de todos los establecimientos, la reactivación ha sido muy lenta, y lejos de recuperar los empleos perdidos, las empresas han empezado a despedir a más trabajadores para bajar sus gastos operativos. Sin apoyos gubernamentales ni estímulos fiscales, la reactivación será muy lenta y complicada para muchos empresarios.

Regreso a clases. Los que esperan un pronto repunte en sus ventas son los comerciantes especializados en uniformes y útiles escolares con la entrega de los paquetes gratuitos que entregará el Gobierno del Estado. Aunque para este inicio del ciclo escolar, y para economizar, muchas familias optaron por reutilizar los útiles del ciclo escolar anterior, al menos hasta que los niños regresen a las aulas, para lo cual todavía no hay fecha, pero es probable que sea hasta enero, al término del periodo vacacional decembrino. Lo único que esperan lo comerciantes es que el Gobierno del Estado les pague pronto el programa de este año.