Credibilidad. Los ánimos al interior del Partido Revolucionario Institucional han cambiado con el inicio del proceso electoral, cada vez más cerca, con la esperanza de recuperar muchas de las posiciones que perdió en los comicios del 2018. Y esto tomó más forma el sábado, cuando fue renovado el Consejo Político Estatal, aunque repitieron muchos de los consejeros y fueron incluidos cuadros jóvenes, que es la sangre nueva que busca impulsar el PRI para recuperar la credibilidad y la confianza del electorado. Por supuesto, no todos están contentos, porque hubo quienes se quedaron con las ganas de formar parte de este órgano del partido. Y para quienes ya andan bien alborotados para las candidaturas, el presidente estatal Jesús Valdés Palazuelos les envió un mensaje a todos los priistas, y les dejó en claro que solo los mejores perfiles serán tomados en cuenta para las candidaturas del Partido Revolucionario Institucional, porque lo que se requiere es generar credibilidad en las personas; y aunque se tiene compromiso con las figuras más leales al PRI, lo que la situación actual demanda es lanzar candidatos que cumplan las condiciones antes mencionadas.

Campesinos. Y hablando de candidaturas priistas, la Liga de Comunidades Agrarias de Sinaloa pide al PRI que reconozca el trabajo de los Comités Municipales Campesinos y sean considerados para encabezar candidaturas a puestos de elección en el 2021. Hasta ahora, el sector campesino ha sido la única real oposición al Gobierno de la Cuarta Transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador, que ha salido a defender con fuerza el presupuesto para el campo, que pretendía ser reducido considerablemente por el Gobierno federal, con el apoyo de los diputado federales de Morena y del Partido del Trabajo. Así que si algún priista tiene el derecho y la calidad moral de levantar la mano por una candidatura, es aquel que se ha movilizado en contra de la 4T, aunque todavía es muy prematuro para hablar de postulaciones.

Oposición. El Partido Acción Nacional ha sido constante en sus críticas en contra de los Gobiernos de la Cuarta Transformación, y ha resistido las intensas campañas de desprestigio que se planean desde Palacio Nacional. Los panistas no quitan el dedo del renglón, y ahora exigen que se resuelva pronto el caso del video en donde se muestra al hermano del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, recibiendo dinero, y recordó que AMLO no puede permitir actos de corrupción en el Gobierno. El dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Juan Carlos Estrada Vega, destacó que debido a la filtración de estos videos donde aparece Pío López Obrador, el PAN ya interpuso una demanda ante la Fiscalía General de la República para que se investigue y se castigue en caso de encontrar elementos de la comisión de uno o más delitos. Es una intensa guerra de acusaciones de corrupción entre panistas y morenistas que no terminará aquí.

Elección. Mientras la Comisión Electoral del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado tiene todo preparado para que hoy se vuelva a llevar a cabo la votación en Mazatlán, que fue suspendida por actos violentos el jueves pasado, tres de los candidatos adelantaron que impugnarán la elección, al denunciar que fueron comprados votos y fue beneficiada la candidata de la planilla roja, Teresita Ochoa, quien lleva una ventaja considerable. Juan Gabriel Chinchillas (amarilla), Irene Hidalgo (blanca) y Linda Orozco (azul) informaron que van a acudir en un solo bloque ante la Comisión Electoral para solicitar formalmente que sea anulada la elección y pedir que sea convocado un nuevo proceso. El primer paso es terminar el proceso electoral, entregar la constancia al ganador, y posteriormente recibir impugnaciones, que deben ir acompañadas de pruebas contundentes para anular la elección. Todavía no hay fecha para la asamblea para la toma de protesta del nuevo Comité Ejecutivo del Stase.