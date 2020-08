Autoritarismo. En los casi dos años como presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro se ha mostrado autoritario, sin voluntad política y sin sensibilidad para atender las demandas de la población, y con un discurso de odio hacia muchos sectores. Actualmente mantiene un conflicto con los comerciantes del centro, a quienes se niega a atender para buscar una solución. Sin embargo, lo grave es la actitud que él y sus funcionarios han asumido en este tema. De acuerdo con los comerciantes que se mantienen en resistencia civil, han sido amenazados y hostigados para que abandonen sus demandas; y señalan que el aparato del Gobierno municipal, en sus distintas modalidades, como las Policías Municipal, de Tránsito e Inspección y Vigilancia, los han intentado persuadir para que desistan de su protesta, que lo único que buscan es la reapertura total de las calles del centro y regresar las paradas de camiones originales. Son lamentables las acciones para amedrentarlos: van desde invasión por agentes de la Policía a la casa de campaña en donde se resguardan los manifestantes, vandalismo a sus vehículos y amenazas vía celular, hasta tener inspectores en sus locales comerciales. Los afectados informaron que acudirán a la Fiscalía General del Estado para proceder legalmente contra todos los involucrados en estos actos ilegales.

Ocurrencias. Y como ha sido una característica durante su mandato, Jesús Estrada Ferreiro volvió a ser víctima de sus palabras, al contradecir una de las principales recomendaciones de las autoridades de Salud, como es el uso del gel antibacterial para la asepsia de las manos. Durante una rueda de prensa concedida ayer para anunciar que pronto se podrán realizar eventos en salones de fiestas, el alcalde aseguró que el uso del gel no sirve para evitar contagios del COVID-19, porque según Estrada Ferreiro “es contraproducente que traiga gel en mi mano y me toque, porque soy un imán para atraer el virus”, ya que —de acuerdo con él— se volatiza el alcohol y queda la pura goma de la glicerina en las manos; y consideró que es un negociazo. Si de por sí ha sido difícil que la población haga caso a las recomendaciones, como usar gel, cubrebocas y la sana distancia, las autoridades deben ser los principales promotores, no dar opiniones contradictorias a las medidas sanitarias. Estrada Ferreiro se tardó más de tres meses para actuar, y ha sido poco efectivo en sus estrategias, y ahora sale con este tipo de declaraciones.

Fiestas. Los salones de fiestas finalmente tendrá permiso para contratación de eventos a partir de dos semanas, una vez que concluya la campaña de Guardianes de la Prevención por la Salud. Aunque desde hace más de dos meses se vienen realizando fiestas y reuniones en estos lugares, solo muy pocos han permanecido cerrados y sin servicio en todo este tiempo; en especiales los salones con albercas, que son rentados para reuniones chicas. De tal manera que es mejor permitir que operen para tenerlos bajo vigilancia y con protocolos de sanidad para evitar más contagios. Personal de Protección Civil tendrá autorización de acudir a los salones para supervisar que el aforo sea por debajo del máximo requerido y que cumplan con las medidas sanitarias.

Hay ganadora. El cierre de la votación para renovar el Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado (Stase) estuvo candente en Mazatlán, al registrarse un zafarrancho en la Unidad Administrativa entre integrantes de algunas planillas, que derivó en detenciones por elementos de la Policía Estatal, que durante el día custodiaron el inmueble. Los sindicalizados no respetaron la sana distancia, y durante gran parte del día estuvieron en confrontaciones. Al final, la mayoría de los sindicalizados eligió a Teresita Ochoa, de la planilla roja, quien obtuvo 2 mil 248 votos, con una diferencia de 633 sufragios ante su más cercano competidor, Juan Gabriel Chinchillas, de la planilla amarilla, quien logró mil 615 votos. Con esto se pone fin a este proceso, que fue interrumpido por la pandemia, y el Consejo Electoral entregará la constancia a la ganadora de la elección.