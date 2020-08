Recuperación. El presidente municipal de Navolato, Eliazar Gutiérrez Angulo, se recupera de manera satisfactoria del COVID-19, y ya se encuentra en su casa luego de permanecer trece días internado en una clínica de la ciudad de Culiacán. El alcalde ahora enfrentará una etapa de recuperación de las secuelas que dejó en su cuerpo este virus, y en una entrevista concedida a EL DEBATE se le escuchó cansado y con la voz ronca, pero se dijo agradecido con Dios, con los navolatenses, con sus familiares y con sus amigos por haber estado al pendiente de su estado de salud. De acuerdo con Gutiérrez Angulo, permanecerá unos días en casa, desde donde estará al pendiente del municipio y de los operativos para la nueva normalidad, y pronto se reincorporará a sus funciones en Palacio Municipal. Además, reiteró el llamado a los navolatenses de cuidarse porque la pandemia no ha terminado, y Navolato sigue en semáforo amarillo, con catorce casos activos.

Alcalde. El presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, es blanco de muchas críticas por su forma de gobernar y de declarar. Una de esas voces críticas es Carlos Castaños Valenzuela, diputado federal por el Partido Acción Nacional, quien calificó a la Administración Estrada Ferreiro de dar resultados paupérrimos y mediocres. Además, recordó la relación que el alcalde ha tenido con manifestantes de distintos sectores económicos a lo largo de su trienio, que son temas que podrían ser arreglados mediante el diálogo, pero él solo se acerca a pelear con ellos, por lo que Jesús Estrada no es una buena opción para la gubernatura, porque sus peleas se extenderían por todo el estado.

Carencias. El regreso a clases no ha sido fácil para una parte de la población que habita en zonas rurales, donde no tiene acceso a Internet y hay hogares sin televisor. Por poner un ejemplo, en la sindicatura de Eldorado, municipio de Culiacán, hay por lo menos unas doce comunidades donde no llega la señal de Internet, y el primer día de clases algunos padres gastaron más de cien pesos de datos móviles para que sus hijos siguieran las actividades escolares en casa, pero no pueden con esta responsabilidad todos los días. En este tipo de casos se requiere de un centro equipado con tecnología, en donde se puedan concentrar los niños para hacer sus tareas. No todos los niños tienen las mismas oportunidades, aunque todos cuentan con los mismos derechos a recibir educación.

Gasto excesivo. Debido a la difícil situación económica que ha provocado la pandemia del COVID-19, en algunas universidades han dado facilidades y descuentos en las inscripciones a los estudiantes para apoyarlos en estos momentos difíciles, pero no es así en la Escuela Normal de Sinaloa, en donde apenas antenoche les informaron que tenían que pagar ayer 5 mil 875 pesos por concepto de inscripción y entregar la papelería entre 09:00 y 12:00 horas. De acuerdo con las personas que hicieron la denuncia, están inconformes porque no consideraron la situación económica de muchas familias y que hay muchos alumnos fuera de la ciudad, que difícilmente se pueden trasladar para pagar y hacer el trámite de inscripción con tan poco tiempo. No se explica por qué en esta pandemia la Escuela Normal cobra una inscripción tan alta, cuando hay personas que se quedaron sin empleo, por lo que llaman a las autoridades de la institución y educativas en la entidad a tener más humanidad y sensatez.

Abusos. Durante esta pandemia también se han presentado muchos abusos por altos cobros en clínicas, medicamentos e insumos médicos, y muchas denuncias han sido interpuestas ante Profeco, que le ha faltado mano dura en contra de todos aquellos que abusen de los consumidores. El titular de la dependencia, Miguel Murillo, informó que han aplicado sanciones, pero no detalló cuántas ni los montos.