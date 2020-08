Suspirantes. El sorpresivo triunfo de Jesús Estrada Ferreiro en la elección del 2018 lo ha hecho perder los pies del suelo, y a pesar de su desastroso desempeño como presidente municipal, donde se ha enemistado con casi todos los sectores de la sociedad, en especial con los comerciantes y los ambulantes, aspira a volver a ser candidato a gobernador el próximo año, o cuando menos buscar la reelección. Pero además del gran rechazo ciudadano que tiene, también tiene el mismo escenario ante los morenistas, en donde está enemistado con muchos militantes y simpatizantes, en parte por el mal desempeño que ha tenido como alcalde y por el reparto que tuvo de los cargos al inicio de su Administración. Por más aspiraciones que tenga y que presuma su amistad con el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, tiene el rechazo de los morenistas y de muchos ciudadanos que se arrepintieron de haber votado por él.

Destape. Conforme se acerca el proceso electoral, los aspirantes a algún cargo de elección comienzan a reconocer que desean aparecer en las boletas. Ayer sucedió con la senadora por Morena Imelda Castro Castro, quien aceptó públicamente que aspira y que participará en el próximo proceso electoral, aunque reconoció que no solo se trata de levantar la mano, la cual tiene levantada desde hace tiempo, pero hay que esperar para cumplir con todo el proceso interno del partido. A raíz del triunfo absoluto del 2018, los morenistas en Sinaloa han conformado sus grupos al interior del partido y trabajan por la postulación a candidato por la gubernatura. Son muchos los que la quieren. Además de Imelda Castro está su compañero senador Rubén Rocha Moya; así como los alcaldes de Mazatlán y de Culiacán, Luis Guillermo Benítez Torres y Jesús Estrada Ferreiro, respectivamente. Cada uno trabaja en alianzas internas y externas de cara al 2021.

Congreso. Los diputados locales volvieron a sesionar ayer periodo extraordinario para desahogar varios pendientes que tienen en la agenda legislativa. Los legisladores dotaron de atribuciones a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, incorporaron el Protocolo Alba a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado y aprobaron el proyecto de presupuesto operativo anual del Poder Legislativo por el orden de los 452 millones de pesos, lo cual representan siete millones de pesos menos comparado con lo aprobado en el Presupuesto de Egresos 2020.

Poselectoral. El proceso electoral del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado (Stase) ha llegado a su fin con la entrega de constancia a quien obtuvo la mayoría de los votos, Teresita Ochoa, de la planilla roja. Ahora lo que viene son una serie de recursos legales que interpondrán los excandidatos Juan Gabriel Chinchillas e Irene Hidalgo, quienes se aliaron luego del primer día de votación. Entre los argumentos que exponen ambos exaspirantes está que culpan al actual dirigente del Stase, Gabriel Ballardo Valdez, de compra de votos, quien desmintió a ambos, y les pidió que presenten pruebas de todo lo que acusan, ya que hasta el momento no lo han hecho. De acuerdo con el líder sindical, no tuvo nada que ver en las agresiones que sufrieron ocho sindicalizados en el zafarrancho ocurrido en la USE de Mazatlán, en el que participaron elementos de la Policía Estatal, que fueron asignados para resguardar el inmueble y a los usuarios y trabajadores, luego de los hechos violentos ocurridos la semana pasada, que obligó a suspender la votación.

Normal. En respuesta a la queja de algunos estudiantes de la Escuela Normal de Sinaloa referente a los altos cobros que les pidieron para el inicio del semestre, la directora del plantel, Alma Yadira Meza Rendón, comentó que a quien no puede pagar se le da la oportunidad de cubrir el adeudo cuando pueda; y que se reunió con algunas alumnas inconformes, y hay estudiantes que adeudan más de 13 mil pesos por haber dejado juntar varios semestres, pero que pueden continuar estudiando. Negó ser insensible ante la difícil situación financiera por la que atraviesan muchas familias a consecuencia de la pandemia, y aseguró que la escuela apoyará a sus alumnos para que continúen con sus estudios.