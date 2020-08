¿Realidad o ficción? El titular de la Coordinación Nacional Médica del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Alejandro Svarch, visitó Culiacán para recorrer algunas obras e instalaciones de la Secretaría de Salud, y aprovechó para hablar de todas las bondades que tiene esta dependencia federal, que sustituyó al Seguro Popular a inicios del año, antes del inicio de la pandemia. Lo que llamó mucho la atención son las declaraciones que hizo el funcionario federal, quien afirmó que el Insabi nació con mística de gratuidad y, ante ello, todos los medicamentos y la vacunación para combatir el COVID-19 son completamente gratuitos; cuando la realidad es totalmente diferente. Son muchos los casos que EL DEBATE ha atendido de familias que solicitan ayuda económica porque no pueden cubrir los elevados costos de los pacientes que están internados. Casos como el Hospital Civil, donde los cobros son millonarios, y basta con estar un momento afuera del Hospital General para observar la desesperación de muchas personas que no tienen dinero para comprar el medicamento solicitado para algún paciente internado por COVID-19. ¿De cuál gratuidad habla Alejandro Svarch? Son muchos los ejemplos que desmienten esa mística del Insabi y son bastantes familias que han perdido su patrimonio para cubrir los gastos que provoca esta enfermedad. Casas vendidas o hipotecadas, lo mismo con automóviles y otras pertenencias, o rifas para recaudar fondos. Son muchas las quejas que tienen contra el Insabi, porque prácticamente no les cubre nada. Es necesario hacer una auditoría y revisión para conocer a detalle cómo está operando esta dependencia de reciente creación y corregir todo lo malo que se hace.

Por fin. Y luego de seis meses de la pandemia por el coronavirus, y de muchos problemas con el desabasto de medicamentos para combatir los efectos de esta enfermedad y de abusos con los precios en el mercado negro, finalmente las autoridades de Salud federal decidieron restringir su venta y tener un mayor control de las farmacias. Ahora, únicamente podrán vender las medicinas para tratar el virus del SARS-CoV-2 por medio de receta médica, con que deberán de quedarse. Esto ayudará a tener un control de toda la medicina que se vende en las farmacias registradas para evitar comprar masivas y revendedores a precios elevados, como ha ocurrido. Algunas personas aprovecharon la desesperación y necesidad para sacar provecho. Ahora será trabajo de Coepriss vigilar que las farmacias acaten la nueva disposición.

Sindicalizados. Una vez concluido el proceso electoral para renovar el Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, que dirige Gabriel Ballardo Valdez, se llegó a un acuerdo con el Gobierno estatal, quien les autorizó un incremento en el concepto de indemnización por desgaste físico, que el pago de los estímulos económicos por antigüedad se aplique en automático por sistema, dos días más de permiso por paternidad, un aumento en el bono del Día del Padre y de uniforme masculino, para igualar lo recibido por las mujeres, entre otros logros sindicales alcanzados; todo esto con vigencia al 1 de enero de 2020. En los próximos días se llevará a cabo la asamblea general para la toma de protesta del nuevo Comité Ejecutivo, que será encabezado por Teresita Ochoa.

Pescadores. Existe mucha molestia entre los pescadores por la insensibilidad que ha mostrado el Gobierno federal hacia este sector, ya que primero eliminaron 22 de los 23 programas federales que beneficiaban a los pescadores, luego muchos no están de acuerdo con las fechas establecidas para levantar la veda del camarón, por la necesidad que tienen de trabajar en estos tiempos de pandemia que vivimos; y a esto hay que sumarle que no les quieren otorgar el subsidio para el diésel marino, que represente el principal gasto para ellos. Con lo único que han sobrevivido en este periodo de veda ha sido con los apoyos del Gobierno del Estado, con el Empleo Temporal e Inspección y Vigilancia, que la Federación eliminó. El secretario de Pesca y Acuacultura de Sinaloa, Sergio Torres Félix, ha reiterado esta insensibilidad del Gobierno federal y de los diputados federales, que no han conseguido un solo peso para beneficio de los pescadores, ni para ningún otro sector productivo de la entidad.