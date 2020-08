La Glorieta

Siguen sin apagar el fuego en Bomberos. Sin duda, uno de los cuerpos más queridos en la sociedad es el Heroico Cuerpo de Bomberos, por eso es muy importante que llegue a un acuerdo con el Patronato antes de que las descalificaciones e inconformidades afecten la buena imagen que ha tenido por tantos años. En redes sociales, quien lleva las de perder es el Patronato, pues hay muchas muestras de apoyo para Adán Shinagawa Araujo. Incluso, la inconformidad ya está llegando hasta el punto de pedirle a la sociedad unirse y exigir que no haya descuento en el recibo del agua hasta que el excomandante regrese a su puesto. Otros están convocando a manifestaciones, lo cual es muy peligroso por el riesgo de COVID-19; sin embargo, ayer se realizó una caravana en favor de Shinagawa Araujo. Aquí es muy importante el diálogo entre ambas partes y también dar una explicación a la sociedad sobre por qué una persona que lleva a Bomberos tatuado en la piel es despedida de la noche a la mañana. ¿Qué hay detrás de esto?

Puros lamentos. Mientras los diputados le dedican muchas horas a la reasignación anual del presupuesto, este trabajo parece servir de nada, porque el Gobierno estatal simplemente no da los recursos a las dependencias ni a las comisiones, y tiene algunas prácticamente inoperantes. Ayer, Graciela Domínguez Nava, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso estatal, solo lamentó que el Gobierno estatal no estuviera siendo sensible con las comisiones tan importantes como la de Búsqueda de Desaparecidos y de Atención Integral de Víctimas del Delito; pero no pasó de allí, y eso es una muestra de que a los diputados solo les gusta lamentar en vez de ir más allá y hacer leyes que eviten este tipo de situaciones. ¿De qué sirve solo lamentarse cuando todos los días hay desaparecidos en el estado, que si no son buscados por familiares no lo hacen las autoridades por falta de personal y recursos? ¿De qué les sirve a las personas que perdieron un familiar que un diputado lamente, mientras ellas tuvieron que pedir cooperación o endeudarse con el pago del funeral de su ser querido? Domínguez Nava, ya basta de que ustedes solo se desgarren las vestiduras desde el Congreso ante algunos hechos violentos, pero sean incapaces de acercarse a las víctimas o legislar y hacer que las leyes sean cumplidas. ¿De qué sirve crear leyes que los Gobiernos estatal y municipal no van a acatar?

Acuerdos. Mientras en Culiacán ya hay tianguis para los martes y los jueves, comerciantes siguen esperando que sean reactivados los demás. Si bien el jefe de Mercados y Comercio en la Vía Pública, Jesús Adrián Cerda, ya había dicho en el pasado que estarán abriendo primero los más pequeños, dejando al de los Huizaches al final de la lista, los tiangueros pedirán una vez más que este sea abierto, pues es con el que mejor les va en ventas. Habrá que ver en qué acuerdo llegan ambas partes para tener contentos a los vendedores, sin aumentar más el riesgo de contagios por aglomeraciones, pues las críticas a las malas decisiones forman parte de esta administración del Ayuntamiento desde el inicio de la pandemia.

Por mano propia. Padres de familia todavía no terminan por sentirse cómodos con la modalidad a distancia del nuevo ciclo escolar. Aunque la Sepyc asegura que atienden los casos de dificultad que les llegan, parece ser que los padres y los maestros prefieren meter sus propias manos para ayudar a otros a atender las clases, con docentes llevando personalmente el material a las casas de los alumnos y familias apoyándose unas a otras para acceder a los contenidos de la plataforma, que no ha sido sencilla de usar para todos, pues no todos son hábiles con el uso de las tecnologías. Hasta el momento se ve más actuar por parte de los mismos ciudadanos que de la autoridad competente en estos casos.