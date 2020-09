Incumplidos. Los padres de pacientes del Hospital Pediátrico de Sinaloa se sienten decepcionados de las autoridades de Salud del Gobierno del Estado porque les han vuelto a incumplir con el abasto de medicamentos para los tratamientos de sus hijos. El área de Compras y Atención Médica de la Secretaría de Salud de Sinaloa hizo el compromiso con ellos de mejorar el abasto de medicamentos en el Pediátrico, porque urgen quimioterapias e insumos médicos, que siguen faltando, y fueron muy pocos los casos que pudieron beneficiarse al recibir tratamientos completos durante el mes anterior, pero la mayoría lo tuvo que comprar con su propio dinero, aunque hay casos donde no pueden surtir todas las recetas, y los tratamientos quedan incompletos. Pero lo más triste es que formalmente quedaron en citar a los padres el día 28 de agosto para mostrar los avances que tienen en la compra de medicamentos, pero ese día se quedaron vestidos y alborotados. La salud de muchos niños se complica y sus vidas corren riesgo, y parece que a ninguna autoridad del Gobierno estatal le interesa, pues no han mostrado voluntad para resolver este conflicto, ni siquiera el gobernador Quirino Ordaz Coppel, quien trae en su agenda otras prioridades.

Bomberos. El conflicto entre el Cuerpo de Bomberos y su patronato fue tema de discusión en la sesión ordinaria de ayer en el Congreso del Estado, aunque no fue considerado por los diputados locales de urgente y obvia resolución, pero el punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Protección Civil, que propone que el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, explique por qué no ha promovido la creación del Patronato de Administración de Cuerpos Voluntarios de Bomberos, ya que actualmente opera como asociación civil. Durante la transmisión en vivo por Facebook hubo muchos comentarios pidiendo la intervención de los legisladores en este conflicto y pidiendo la reinstalación del comandante Adán Shinagawa. También pidieron la intervención de los regidores de Culiacán, pero hasta ahora no se ha hecho algo para resolver el conflicto. Pero ni el Congreso ni el Ayuntamiento deben ignorar este problema, debido a que gran parte de los recursos que el Patronato de Bomberos administra proviene de las aportaciones que hace la ciudadanía cuando paga el servicio de agua potable y del pago del impuesto predial al Ayuntamiento.

Informe. El Segundo Informe de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador generó muchas reacciones, y fue tema de debate en la sesión ordinaria del Congreso del Estado. El primer posicionamiento fue hecho por el coordinador del grupo parlamentario del PRI, Sergio Jacobo Gutiérrez, quien criticó fuertemente los resultados del Gobierno federal en el último año. Consideró que AMLO y su Gobierno le han quedado a deber al pueblo, y en dos años han agravado los problemas sociales, y por esos pobres resultados es que se desmorona la 4T, que fue marcado por las malas decisiones en el manejo de la pandemia y la falta de apoyos y estímulos para prevenir despidos y el cierre de empresas. Por supuesto que esto provocó la reacción de los morenistas, quienes defendieron y destacaron los logros obtenidos por el Gobierno de AMLO, así como el cumplimiento de los compromisos hechos en campaña.

Cambio de dirigencia. Tras casi cuatro meses de prórroga, Gabriel Ballardo Valdez dejó la dirigencia del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado (Stase), y ayer rindieron protesta los nuevos integrantes del Comité Ejecutivo de la organización, encabezado por Teresita Ochoa, quien será la secretaria general por los próximos tres años. A diferencia de otros cambios de dirigencia, en esta ocasión únicamente acudieron los integrantes del Comité, se cuidó la sana distancia y las medidas preventivas para evitar contagios de COVID-19; y a pesar de lo conflictivo que fueron las votaciones, no hubo manifestaciones. Ballardo Valdez termina su periodo como líder del Stase, y expresó que se retira con la frente en alto y seguro de que hizo un buen trabajo, y volvió a negar las acusaciones que hicieron dos de los excandidatos que perdieron en la contienda.