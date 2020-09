Complicaciones. Los familiares con pacientes internados en el área para atender COVID-19 del Hospital General de Culiacán sufren en todo momento incertidumbre y desesperación por el estado de salud de sus seres queridos, y muchos han perdido la batalla. Los que han vivido esta difícil experiencia y han acudido a este centro hospitalario se han dado cuenta de las carencias con las que opera para atender a los pacientes con este virus, y aunque el Gobierno del Estado se ha preocupado por tener las camas suficientes para atender a los enfermos con COVID-19 que requieran oxígeno, se olvidó de algo muy importante: de los insumos y del personal, de lo cual se ha carecido. Han llegado denuncias a esta Redacción de que el Hospital General únicamente opera con tres médicos durante el día en el área para COVID-19, pero no hay especialistas que atiendan a los pacientes, y por ello sospechan que eso ha incrementado los casos de gravedad. Al corte del 25 de agosto, este hospital había reportado 130 decesos por COVID-19.

Olvidados. A pesar de que los médicos y las enfermeras están en la primera línea del combate contra el COVID-19, han sido ignorados por las autoridades de Salud, tanto federal como estatal, porque no les han otorgado el equipo de protección necesario, les adeudan bonos prometidos y les han incumplido con las basificaciones. Pero además de esto, hay mucho malestar en el personal de la salud por la reapertura de algunos establecimientos no esenciales, como bares, y próximamente salones de fiesta, antros y casinos; pero el colmo ha sido la celebración del Grito de Independencia, que el gobernador Quirino Ordaz Coppel pretende encabezar ante 500 personas, que si bien es mucho menos que en otros años, los médicos y las enfermeras califican esto como una burla contra ellos, porque no se valora el sacrificio que vienen haciendo desde hace seis meses, donde les ha tocado presenciar la muerte de muchos compañeros, y el Gobierno del Estado organiza el festejo de la noche del 15 de septiembre, cuando en casi todos los municipios han anunciado la suspensión de la fiesta patria. Hay que recordar que el jueves pasado el personal médico colocó en diferentes puntos de la ciudad mantas y coronas con flores en honor al personal, y fue un mensaje de la difícil situación que están viviendo en hospitales y clínicas, por lo que consideran que Quirino Ordaz no está enterado de lo que ocurre en las salas de atención de COVID-19, de lo contrario no estaría de acuerdo en hacer este evento masivo. Por este tipo de decisiones ha sido muy criticado el gobernador, por el mal manejo que se ha tenido de la pandemia en Sinaloa.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Puerta abierta. Luego de que los panistas Martín Heredia y Miguel Ángel Camacho dieron su respaldo público a Sergio Torres Félix como candidato a gobernador de Sinaloa, el dirigente estatal del PAN, Juan Carlos Estrada Vega, fue cuestionado al respecto, y a diferencia de otras ocasiones, ayer admitió que no están cerrados a contar con candidatos de otros partidos, lo que deja entreabierta la puerta al actual secretario de Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado para que sea su candidato o que encabece una alianza con otros institutos políticos, como PRI, Movimiento Ciudadano y PRD. El líder panista reveló que ha estado platicando con diversos actores políticos, entre ellos Sergio Torres, para revisar cuáles son las mejores opciones para el partido, puesto que ya iniciaron las encuestas para medir la preferencia electoral de la ciudadanía para los comicios del 2021. De acuerdo con Estrada Vega, no tienen problemas con que los panistas tengan preferencias externas, pero cualquier acuerdo que se tome al respecto, la Comité Estatal que él encabeza lo dará a conocer en su momento.

Molestias. Los pescadores todavía no se recuperaban de la tardía fecha para levantar la veda del camarón, cuando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, les negó el subsidio para el diésel marino, que representa el tiro de gracia del Gobierno federal para este sector, debido a que en este año eliminaron 22 de los 23 programas que había en beneficio de los pescadores y de sus familias. Ahora proponen establecer una fecha diferenciada del levantamiento de veda por zona, ya que cada una tiene diferentes necesidades en cuanto a tamaño del producto, y así no hay equidad en la designación del inicio de las capturas del crustáceo, lo cual afectará a algunos campos pesqueros.