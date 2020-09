Reclamos. Muchos grupos de trabajadores y organismos han reclamado al Gobierno del Estado por el retraso en la entrega de los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos del Estado, que fue aprobado en diciembre por los diputados locales. Se trata de personal de Salud y de centros penitenciarios con sueldos precarios, quienes siguen en espera de recibir mejoras en sus ingresos. En el caso del último grupo de trabajadores, ayer se le entregó la mitad del recurso, con el compromiso de pagar el resto a fin de este mes, de acuerdo con lo declarado por el gobernador Quirino Ordaz Coppel, quien reconoció complicaciones presupuestales de recursos a consecuencia del confinamiento de las personas y del cierre de los establecimientos no esenciales.

Crisis. Según el mandatario estatal, se tuvo que hacer un ajuste presupuestal mayor porque no tenían recursos suficientes para cubrir la nómina, y se ha tenido muy poco para gasto operativo, y todo porque cayeron muy fuerte los ingresos del Estado, y no tenían manera de soportarlo. En los meses de abril, mayo y junio, Sinaloa no tuvo ingresos por hospedaje, se cayó muy fuerte el impuesto sobre nómina y los ingresos ordinarios; y en julio el IVA registró una considerable caída, lo que ha repercutido en la reducción de las participaciones federales; y aunque hay un fondo que lo compensa, la lentitud le ha pegado fuerte al estado.

Víctimas. Uno de los organismos que no ha recibido las ministraciones que fueron aprobadas por el Congreso del Estado es la Comisión Estatal de Víctimas del Delito, y aunque ayer el gobernador Quirino Ordaz comentó que ya había entregado una parte del recurso, el comisionado Óscar Fidel González Mendívil afirmó que hasta ayer a mediodía no se le había entregado nada por parte del Ejecutivo estatal, y solo cuenta con menos de un millón de pesos para operar para atender a las víctimas del delito. La única explicación sobre lo declarado por el mandatario estatal y la realidad es que la transferencia estuviera en proceso. Pero por lo pronto, las carencias continúan en este organismo autónomo.

Publicación. El decreto expedido por el Congreso del Estado para reformar la Ley de Obras Públicas finalmente será publicado en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, en su edición del viernes o lunes, una vez que fue revisada por la Secretaría de Obras Públicas y despejadas las dudas de algunos constructores que se acercaron para expresar su preocupación por algunos de los puntos. Los legisladores de Morena han ejercido mucha presión para que sean publicados este y otros decretos, y han acusado al mandatario estatal de aplicar veto de bolsillo.

Ismujeres. La próxima semana el Ejecutivo estatal enviará al Congreso del Estado una nueva propuesta para dirigir el Instituto Sinaloense de las Mujeres, luego de que la mayoría morenista rechazó las primeras dos propuestas; la primera por la ratificación de Reyna Araceli Tirado Gálvez para que siga al frente del Instituto para los meses que le restan a la actual Administración estatal; posteriormente pasó lo mismo con Eva Joaquina Guerrero Ríos. La nueva propuesta será tomada de las mujeres que se registraron en la pasada convocatoria que se hizo, en espera de que ahora sí sea aprobada por la mayoría del Legislativo estatal y termine esta larga novela, que ha beneficiado a Tirado Gálvez, quien sigue encargada del Ismujeres.

Clases. Las autoridades de Salud en el país tienen la expectativa de que para el mes de octubre la mayoría de los estados de la república estarán en semáforo verde, por lo que para entonces será analizado el regreso a las clases presenciales con medidas sanitarias para evitar contagios y un nuevo rebrote. Por lo pronto, Culiacán sigue en rojo, y los casos activos no bajan.