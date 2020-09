Queda a deber. Han sido muchos los reclamos que el personal de la salud ha hecho contra el Gobierno del Estado durante esta pandemia por no dotarlos de equipos de protección suficientes y por el adeudo de recursos complementarios a sus percepciones, que en muchos casos son precarias. A estas críticas se suman los empresarios, quienes lamentan que Sinaloa sea de las pocas entidades del país que no han destinado recursos para el apoyo a la recuperación de empresas y generación de empleo. En voz del dirigente nacional de Coparmex, Gustavo de Hoyos, dio a conocer que 24 estados sí se han solidarizado con el sector empresarial, entre las que destacan los apoyos en impuestos sobre nómina; y además, en 9 entidades más han ejecutado apoyos al fomento del empleo, lo que tampoco se está realizando por el Gobierno que encabeza Quirino Ordaz Coppel, quien el pasado jueves reconoció la crisis financiera en la que se encuentra su Administración, que ha tenido dificultades para cubrir la nómina y cuenta con muy poco gasto operativo, producto de la caída de los ingresos vía recaudación de impuestos y trámites, y en participaciones federales. Algo no se está haciendo bien en el Gobierno estatal, porque el resto de los estados han sufrido las mismas condiciones por la pandemia que Sinaloa, pero en la mayoría sí se han entregado apoyos para la reactivación económica y empleo. Son muchos los adeudos que arrastra esta Administración estatal, y la situación parece no mejorar.

Incumplido. El conflicto entre el presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, y los comerciantes del Centro parece no tener fin, porque el alcalde ha vuelto a incumplir el compromiso que hizo con los manifestantes que se mantienen en plantón afuera del Palacio Municipal. La noche del martes pasado, Estrada Ferreiro dialogó con los locatarios e hicieron el compromiso de abrir las calles Ángel Flores y Carrasco a partir del jueves; a cambio, el plantón sería retirado. Pero llegó el jueves, y el Ayuntamiento no cumplió con su parte, el viernes tampoco. Es lamentable que la máxima autoridad en el municipio no cumpla con su palabra y que este conflicto se mantenga por falta de voluntad. En respuesta, los locatarios empezaron a vender productos afuera del Palacio Municipal. Así las cosas con el Gobierno de la 4T en Culiacán.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Piedra en el zapato. Este no es el único conflicto que tiene vigente el alcalde Jesús Estrada Ferreiro; lo malo es que también los tiene al interior de su Gobierno. La síndica procuradora, Sandra Martos Lara, sigue sin llegar a un acuerdo con el presidente municipal para trabajar en paz durante los meses que le restan a esta Administración. Martos Lara manifiesta que se mantiene firme en hacer valer sus derechos jurídicos como síndica procuradora, los cuales ha pretendido pisotear Estrada Ferreiro desde el inicio de su Administración. Por primera vez, un alcalde tiene conflictos con una síndica procuradora, igual como sucede en Ahome y Mazatlán actualmente; los tres casos son Gobiernos que llegaron gracias al tsunami electoral del 2018, y ahora hay muchos arrepentidos de haber votado por ellos.

Morenistas. La polémica elección de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados generó una fuerte división entre los aliados Morena y Partido del Trabajo; pero también entre los mismos morenistas, en especial por quienes votaron a favor de que el PRI la presida para el tercer y último año de esta legislatura. De por sí la ruptura al interior del partido ha sido fuerte desde hace más de un año, en especial en Sinaloa, por la disputa por el control del instituto político para llevar mano en la decisión de las candidaturas del próximo año, pero esto vino a incrementarlo. En San Lázaro se vive lo mismo que ha ocurrido en el Congreso del Estado de Sinaloa, donde PT vota en contra de la bancada de Morena, al igual que un grupo de morenistas; y todo se hace público porque se lanzan señalamientos en redes sociales y medios de comunicación; y rara vez se busca conciliar al interior y remediar el conflicto.