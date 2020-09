La Glorieta

El gobernador y sus movidas. Aunque el gobernador Quirino Ordaz Coppel lo niegue, ya anda haciendo sus movimientos políticos y predicciones para elegir a sus candidatos del 2021. Este fin de semana mandó a quitar a Paola Gárate del Instituto Reyes Heroles del PRI Sinaloa y se prevé que hará algunos otros movimientos para que sus candidateables tengan espacios con los que puedan resaltar. Sus mediciones entre quien será su gobernador también ya las está haciendo. Carlos Gandarilla es uno de los que muy bien está apuntado para ser aspirante en el proceso interno del PRI y ya lo dijo públicamente, incluso ya lo platicó con su equipo de trabajo y mencionó tener el respaldo del gobernador.

Diálogos. Los negocios en Culiacán siguen cerrando día con día, víctimas de los destrozos que dejó la pandemia en la economía del estado y del municipio. Mientras, los Gobiernos de los tres niveles se siguen tapando los oídos y argumentan que priorizan la salud, hasta el momento no se ve actuar en el sector económico ni el de salud. Los días pasan, y Jesús Estrada Ferreiro no ha retirado los muros de concreto que se comprometió a quitar de las calles del Centro; mientras que Diego Castro, presidente de Canaco Culiacán, advierte que ya cerraron el 21 por ciento de los negocios de esta zona y seguirá en aumento si no se hace algo, por lo que propone el diálogo con el Ayuntamiento y con Implan para adecuar de manera más planeada las calles del Primer Cuadro. Por supuesto, ya es bien conocida la apertura del alcalde al diálogo, por lo que se verá si esta vez sí cumple los acuerdos a los que lleguen, si llega a haber alguno.

Menos partidos, más salud. El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, dijo sobre el rechazo del INE a organizaciones que solicitaron ser partidos, que la gente ya no necesita de más partidos políticos, porque son muy caros, y que es preferible gastar ese recurso en las necesidades de salud que tiene la ciudadanía. Si bien es cierto lo que manifiesta el gobernador, lo irónico es que lo diga mientras sigue con la inversión para el estadio de futbol de Mazatlán, y con la insistencia en llevar a cabo el festejo del Grito de Independencia en el Palacio de Gobierno con 500 personas. Para el gobernador hay cosas en las que se tiene que priorizar la salud, y otras en las que no.

Carol Arriaga para dirigente de Morena. La delegada de Morena en Sinaloa, Carol Arriaga, se registró para ser votada en la encuesta para elección del nuevo dirigente nacional del partido, aunque dijo siempre no tener aspiración personal para serlo. Lamentablemente son muchos los que ahora quieren ser candidatos, salen de a puños y algunos ni se conocen. Tal parece que ya no se trata de una disputa entre Delgado y Cuéllar o Polevnsky, la diversidad de Morena fue tomada en serio por muchos.

Por fin hace presencia. Muy lejos de los reflectores y del pueblo, se ha mantenido la alcaldesa de Badiraguato, Lorena Pérez Olivas, en los últimos meses, y la razón se desconoce. Hasta ayer, con la visita del gobernador Quirino Ordaz Coppel en Surutato, se dejó ver. Algunos ciudadanos dicen que la alcaldesa ha optado por el distanciamiento social, lo cual, por el tema de la pandemia, está bien, pero le ha faltado llevar despensas a las comunidades más afectadas por la crisis económica, tampoco se ha apoyado al sector del comercio. La alcaldesa tampoco ha realizado conferencias virtuales con medios de comunicación, como lo han hecho otros, para informar lo que anda haciendo. Todo el alejamiento que ha tenido con el pueblo es una ventaja que están viendo sus adversarios políticos, quienes opinan que el tricolor no la tendrá fácil esta elección; pero puede que se equivoquen porque como aspirante para la alcaldía está la diputada Guadalupe Iribe Gascón, quien goza de la simpatía de muchos badiraguatenses y ha estado muy movida desde el Congreso del Estado.