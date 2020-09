Más movimientos. En la columna de ayer les informamos que el gobernador Quirino Ordaz Coppel empezó a hacer movimientos en las organizaciones del Partido Revolucionario Institucional. El fin de semana quitó a Paola Gárate Valenzuela del Instituto Reyes Heroles, e hizo lo mismo con la diputada local Mónica López Hernández, a quien también le pidieron que dejara el cargo de presidenta del Organismo Nacional de Mujeres del PRI en Sinaloa. Trascendió que la legisladora no quiere aceptar la orden que se dio desde el tercer piso del Palacio de Gobierno, y hasta ha hecho berrinche y buscado por todos lados quién le ayude para mantenerse como dirigente de las mujeres priistas. De acuerdo con los planes, se espera que la próxima semana haya nueva dirigente del Onmpri Sinaloa, y ya hay algunas priistas que se frotan las manos y esperan ser tomadas en cuenta, pero —según nos informan— la decisión ya está tomada, y solo la elegida y los que dirigen al partido lo saben. Se vienen más cambios al interior del partido de cara al proceso electoral, incluso hasta se menciona a Jesús Valdés Palazuelos, por sus aspiraciones políticas, y se vería obligado a renunciar si es que quiere aparecer en las boletas, ya sea por la gubernatura o por la presidencia municipal de Culiacán.

¿La tercera será la vencida? El gobernador Quirino Ordaz Coppel va por su tercer intento para que el Congreso del Estado le ratifique el nombramiento de directora del Instituto Sinaloense de las Mujeres. Primero buscó mantener a Reyna Araceli Tirado Gálvez por lo que resta de su Administración, pero fue rechazada por los diputados locales de Morena en la Diputación Permanente; luego siguió un largo proceso, en el que se llevaron a cabo varias votaciones, hasta que fue desechada la propuesta de Eva Joaquina Guerrero Ríos; y ayer el mandatario estatal envió su nueva propuesta: Laura del Carmen González Bon, periodista de profesión con maestría, preparación y experiencia en temas de género. Con esto da inicio una nueva novela entre el Legislativo y Ejecutivo, porque no se han logrado poner de acuerdo, y Morena ha hecho uso de su mayoría para imponerse en las votaciones.

Sin recursos. A pesar de que el pasado jueves el gobernador Quirino Ordaz Coppel afirmó que ya habían entregado una parte de los recursos a la Comisión de Atención a Víctimas del Delito, estos aún no han llegado a la cuenta bancaria de la institución. Han sido muchas voces las que se han manifestado, entre ellas la de David Moreno, quien exigió al Ejecutivo estatal que entregue los recursos a las comisiones de Atención a Víctimas y a la de Atención a Búsqueda, porque dice que de nada sirve crear comisiones si no se las dotan de recursos para que cumplan con las funciones para las que fueron creadas. Si bien Ordaz Coppel declaró que tienen serias dificultades financieras por la caída de los ingresos, no se vale que informe que ya cubrió el pendiente, cuando no es verdad.

Pediátrico. Otro de los pendientes que tiene el Gobierno del Estado es el pago a los trabajadores del Hospital Pediátrico de Sinaloa por el orden de los 25 millones de pesos que fueron etiquetados por el Congreso local en el Presupuesto de Egresos del Estado 2020. Ya han transcurrido ocho meses, y el personal del nosocomio no recibe ese dinero por concepto de compensación; porque lo que se busca es que los trabajadores alcancen al menos el 75 por ciento del salario establecido en este tabulador federal, y quienes ganan un salario menor se verán impactados de una manera muy importante, llegando en algunos casos hasta duplicar su salario. De acuerdo con los diputados de Morena Yeraldine Bonilla Valverde y Pedro Alonso Villegas Lobo, vocales de la Comisión de Salud del Congreso, llegaron a un acuerdo con el secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, Luis Alberto de la Vega, para que en este mismo mes libere el recurso, que beneficiará a 318 trabajadores del Pediátrico, quienes han salido a manifestarse para exigir este pago.