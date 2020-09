Guardianes. La campaña preventiva puesta en marcha hace cinco semanas por el Ayuntamiento de Culiacán para prevenir y reducir el número de casos activos de COVID-19 en el municipio no ha dado los resultados esperados, y además algunos de los guardianes que andan por las calles y en lugares concurridos para pedirles a los ciudadanos que cumplan con las medidas sanitarias y para entregarles cubrebocas han sido contagiados. De acuerdo con información de dos guardianes, tienen conocimiento de al menos seis casos de contagios, algunos que han estado en el parque Las Riberas creando conciencia entre la gente que acude a hacer ejercicio, porque son muchos los que caminan, corren y andan en bicicleta, pero no usan cubrebocas, así como sucede en los alrededores del Jardín Botánico y en la Lomita. Los guardianes manifestaron también que hay días que nos les proporcionan cubrebocas, por lo que tienen que usar los mismos de días anteriores, y tampoco les proporcionan guantes ni lentes para tener una mejor protección, porque están muy expuestos por el contacto que tienen con las personas, en su mayoría con quienes no usan cubrebocas. Además, al inicio les informaron que la campaña duraría quince días, y ya ha sido extendida en dos ocasiones, por lo que tienen miedo de seguir siendo enviados a hacer activaciones en diferentes puntos de la ciudad.

Irresponsables. Apenas el pasado lunes, los diputados locales de Morena Yeraldine Bonilla Valverde y Pedro Villegas Lobo, vocales de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, informaron que llegaron a un acuerdo con la Secretaría de Administración y Finanzas para que en este mes sean pagados los 25 millones de pesos de la homologación de sueldos a trabajadores del Hospital Pediátrico. Guadalupe Iribe Gascón, presidenta de dicha comisión, desmintió esta información, y lamentó las declaraciones de los morenistas, las cuales calificó de irresponsables, porque no se vale hacer clientelismo político, cuando el Ejecutivo estatal ha mostrado voluntad para cumplirle al personal de la salud. ¿Realmente se llegó a ese acuerdo como informaron los legisladores de Morena? ¿Quién dice la verdad? Si no se cumple con el pago en este mes, ¿quién mintió? Los trabajadores del Hospital Pediátrico se han manifestado para exigir el pago de esta compensación salarial, que fue aprobada por el Congreso del Estado en el Presupuesto de Egresos del Estado 2020, y hasta el momento no ha sido cubierta.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Stase. La secretaria general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado (Stase), Teresita Ochoa, ha comenzado a sostener reuniones con secretarios del Gobierno estatal. Ayer lo hizo con el titular de Pesca y Acuacultura, Sergio Torres Félix. Mientras tanto, el grupo de stasistas que apoyó a Juan Gabriel Chinchillas convoca a una marcha, como parte del movimiento por la legalidad y la libertad sindical en el Stase, al acusar la intromisión del Comité Ejecutivo del Sindicato en la elección. La marcha partirá de Catedral a Palacio de Gobierno, y le piden a los que asistan que vayan vestidos de negro. Este mismo grupo ha anunciado que impugnará el resultado de la elección y que acudirá hasta la última instancia para que sea repetido el proceso. Por lo pronto, Teresita Ochoa legalmente es la secretaria general, y ha comenzado a trabajar.

Recuperación. La salud del presidente municipal de Navolato, Eliazar Gutiérrez Angulo, ha mejorado de manera favorable. El martes acudió al médico a una valoración, y su evolución ha sido positiva, por lo que es cuestión de días para obtener el alta y que pueda regresar a sus labores en el Palacio Municipal, y se espera que sea él quien encabece la ceremonia del Grito de Independencia la noche del 15 de septiembre, cuyo evento se llevará a cabo a partir de las 19:30 horas en el patio del Palacio Municipal, y será transmitido en vivo a través de la cuenta oficial de Facebook H. Ayuntamiento de Navolato, para que todo el pueblo pueda presenciarlo. Acudirán 55 personas, y se cumplirá con todas las medidas sanitarias para prevenir contagios de COVID-19.