Validez. Los diputados locales han reducido el rezago legislativo acumulado en esta legislatura, y ayer fue declarada válida la reforma que eleva a rango constitucional a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Esto significa que la Fiscalía General del Estado contará con las Fiscalías Especializadas en Combate a la Corrupción, en Desaparición Forzada de Personas, en Materia de Tortura y en Atención de Delitos Electorales, que tendrán nivel de Vicefiscalía General. Además, los fiscales especializados serán designados y removidos por el fiscal general del estado. Catorce Ayuntamientos emitieron su voto para hacer válida la reforma constitucional aprobada por el Congreso local. Ahora únicamente falta que el Ejecutivo estatal promulgue y publique en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa el decreto emitido por el legislativo.

Paridad total. Y para cerrar el periodo extraordinario de sesiones, los legisladores reformaron la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales en el Estado para regular las candidaturas a regidurías por la vía de representación proporcional, con lo que se busca que el Congreso del Estado y los cabildos se integren de manera paritaria, y además se elimina el financiamiento municipal a partidos políticos, aunque en los últimos años algunos Ayuntamientos habían dejado de entregar recursos a los institutos políticos. Esta reforma fue el motivo de haber aplazado la convocatoria para el inicio del proceso electoral para la primera quincena del mes de diciembre. Con estas modificaciones, a partir del proceso electoral del próximo año, los cabildos y el Congreso serán conformados con base en una regla de ajuste a las regidurías y diputaciones electas plurinominales, para que, en conjunto con las electas por mayoría relativa, garanticen lo más posible una integración paritaria, que en el caso del legislativo serían veinte diputadas y veinte diputados.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Protesta. La ciudad de Culiacán fue el escenario de dos manifestaciones. En la primera participaron trabajadores sindicalizados del Gobierno del Estado para exigir que sean revisadas las irregularidades del proceso de elección en el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado (Stase), en el que salió ganadora Teresita Ochoa, quien recibió la toma de nota de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y rindió protesta para asumir funciones, en sustitución de Gabriel Ballardo Valdez. De acuerdo con Juan Gabriel Chinchillas, líder del Movimiento por la Legalidad y la Libertad Sindical del Stase, no van a permitir que se sigan cometiendo atropellos contra los sindicalizados, por lo que alzarán la voz hasta ser escuchados. La marcha pacífica salió de Catedral, y llegó a Palacio de Gobierno, pero como no fueron atendidos por nadie, decidieron bloquear la avenida Lázaro Cárdenas, provocando un caos vial en los alrededores de la Unidad Administrativa. Exigen que se vuelvan a realizar las elecciones, porque no van a permitir que el sindicato continúe tres años más bajo el mando de Gobierno estatal, porque señaló que fue evidente la participación de políticos de alto mando en las votaciones, por lo que hicieron un llamado al gobernador Quirino Ordaz Coppel para que voltee a ver este grupo de trabajadores inconformes. Ayer por la tarde, la avenida Álvaro Obregón fue invadida nuevamente por manifestantes. Un grupo de mujeres se manifestó en el Palacio Municipal en contra de la revictimización de las mujeres asesinadas por medio de declaraciones de servidores públicos.

Contagiado. El diputado federal por el Partido Acción Nacional se une a la lista de legisladores contagiados por COVID-19, a diez días de haber iniciado el último año de esta legislatura, que fue muy acalorado por la elección de la Mesa Directiva. De acuerdo con en el panista, la noche del miércoles le entregaron el resultado positivo de la prueba, por lo que informó que está en aislamiento, pero afortunadamente está asintomático, así que estará ausente un par de semanas de la Cámara de Diputados. Recordó a la población seguir con los cuidados, porque nadie está exento de este virus.