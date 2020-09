La Glorieta

Sin avances. Pese a las manifestaciones y los reclamos que han hecho los diversos grupos de rastreadoras en la Fiscalía General del Estado, la situación no cambia, y la mayoría de los casos de desaparición forzada están estancados. En algunos casos, los propios familiares arriesgan sus vidas y realizan las investigaciones y siguen las pistas que obtienen. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos meses atrás también evidenció el deficiente trabajo que realiza la Fiscalía en el caso de los desaparecidos, pero tampoco fue escuchada. Es doloroso ver cómo cientos de familia en Sinaloa sufren el dolor de tener un lugar vacío en sus casas y en sus vidas por las desapariciones, y que las autoridades no actúen; por el contrario, en Sinaloa es evidente el interés por parte de los Gobiernos estatal y municipales de que no sean localizados los desaparecidos porque esto incrementaría el índice de los delitos. Mientras algunas personas andan muy desesperadas por no saber en dónde están sus familiares, el fiscal Juan José Ríos Estavillo también está desaparecido, pero para no dar explicaciones, pues no ha sido visto desde que inició la pandemia de COVID-19.

Falta de inclusión. Los pleitos entre el Ayuntamiento y los locatarios han sido los protagonistas de la crisis económica que dejó la pandemia. A pesar de que en toda la ciudad y en todo el país hay problemas económicos, los comerciantes del primer cuadro están seguros de que las calles peatonales son las culpables de que no sean generados los mismos ingresos de antes. Por su parte, el director del Implan, Alberto Medrano, dijo que el centro es de todos, no nada más de los comerciantes, por lo que al terminar la pandemia podría haber más calles peatonales. La respuesta de la ciudadanía general ha sido clara: que viajar al centro es más cómodo y más sencillo cuando puede caminar sin miedo a ser atropellada o esperar por mucho tiempo a que algún auto le dé el pase para cruzar las calles. El Gobierno municipal debe tomar en cuenta no solo la opinión de algunos, sino consultar también a la gente que todos los días debe andar por el centro, para ver cómo hacer cambios que dejen contentos a todos, como hace mucho debió suceder.

¿Y a ellos quién los ayuda? Las reacciones que la población ha tenido al proyecto de Presupuesto de Egresos del 2021 han sido de indignación e impotencia, al ser recortados nuevamente recursos a la educación. Algunos de los programas que desaparecerán son los que daban apoyo para la educación a niños en comunidades indígenas y migrantes, quienes además de ya vivir en una situación marginada, son los que peores resultados tienen en aprendizaje. Con esto, la Cuarta Transformación, que tanto iba a velar por los que menos tienen, no hace más que condenar más a estos niños a no poder salir adelante ni a salir de la situación de marginación. Sin dejar de lado también a las escuelas de tiempo completo, que también quedaron fuera, por lo que esto hará más difícil la recuperación económica si los padres no tienen la tranquilidad de tener a sus hijos en la escuela mientras ellos trabajan.

Cansancio social. Muchas personas se dicen cansadas y fastidiadas con las decisiones tomadas por el alcalde Jesús Estrada Ferreiro, quien ahora tiene la política de que si un fraccionamiento no ha sido entregado al Ayuntamiento, entonces no se le va a brindar el servicio de recolección de basura; pero eso sí, exige que paguen el predial. Mientras a algunos sectores se les ha negado el servicio de recolección, el primer edil se endeudó en la renta de camiones recolectores. Ahora sí que ni quién lo entienda.