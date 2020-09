La Glorieta

Se convierten en lo que juraron destruir. Merary Villegas ya fue diputada local, y actualmente es federal, aunque en ningún puesto ha sobresalido su trabajo, pero eso sí, ya está apuntada para ser candidata a la alcaldía de Culiacán. Ante esto, mucha gente en redes sociales opina que debe terminar como legisladora federal, adonde llegó gracias a que Andrés Manuel López Obrador estaba en las boletas, no porque fuera reconocida o querida por el pueblo, como lo cree. Otro que ya anda emocionado, ya sea para la candidatura de la alcaldía o para la gubernatura, es Pedro Villegas Lobo, quien en vez de estarse esforzando por hacer un buen papel en el Congreso destina mucho tiempo a andar encampañado y realizando sus propias encuestas. Así como estos dos integrantes de Morena, hay muchos más que están pensando en brincar a otros cargos públicos, pero debido a los nulos resultados que han tenido, está en duda que vuelvan a ganar una elección. Con esto se están convirtiendo en lo que tanto criticaron de otros partidos.

Otro más que llega a ordenar Sinaloa. Otro morenista más llega a Sinaloa a mostrar sus cartas y a poner orden; a dar sus propuestas para dirigir el partido que hoy ostenta el poder. Mario Delgado hará su visita de campaña hacia la dirigencia de Morena nacional hoy en Culiacán. No hay mucha propuesta que definir o presentar. Evidentemente, ya se ubican los personajes morenistas del estado que apoyan la aspiración del diputado federal, así como fue evidente el apoyo en la visita de Ramírez Cuéllar. Merary Villegas, el alcalde de Mazatlán y su equipo seguramente se harán presentes en el evento que lidere. Yadira y sus aliados seguramente no acudirán, a menos que hagan una acción de formalidad. Mario Delgado, aun sin ser militante, tiene poder al interior del partido, es coordinador de la bancada morenista federal y muy cercano a la presidencia de la república, además de tener buena campaña y presencia. Atentos.

Baches. Lo que nunca va a faltar en Culiacán son los baches, y ahora que estamos en la temporada de lluvias se ponen cada vez peores. El jefe de le Unidad de Bacheo del Ayuntamiento, Homar Salas, aseguró que, tratándose del primer cuadro, este se encuentra bien y sin grandes afectaciones por baches. Sin embargo, no hace falta salir más que una sola vez al centro para comprobar que las calles no están en su mejor condición, pues además de baches, también hay grietas, ¡y ni hablar de las banquetas!, donde el peatón se ha dado de tropezones. Es comprensible que hacer reparaciones en este sector lleva mayor dificultad, especialmente en las avenidas principales, pues detener el tránsito un par de horas genera desorden. Sin embargo, no se puede dejar de lado que durante muchos los meses por las calles no pasaban vehículos ni camiones, al inicio de la pandemia, que no fueron aprovechados para hacer reparaciones, pues desde hace años se le ha insistido al Gobierno municipal que buena falta hacen.

Las ocurrencias. Baños adentro del mercado. ¿A quién se le ocurriría esta idea? ¿Quién se atrevió a autorizarla? Quien haya hecho esta propuesta, no cabe duda de que es enemigo del Mercado Garmendia. Con baños públicos ya se cuenta en la plazuela Álvaro Obregón, en los que de forma seguida hay reportes porque están sucios y muy apestosos. Ahora van a ser instalados unos al interior del Garmendia, lo que sin duda causará malestar y desconfianza en algunos clientes. En el centro de forma seguida hay coladeras de aguas negras rebosando. ¿Qué pasará cuando se tape la que conecte al mercado? Hay que ver qué dice Coepriss sobre este tema, qué tan higiénico resulta tener baños muy cerca de donde son vendidos productos tan delicados, como carne y marisco.