Se busca al delegado de Profeco. Decenas de denuncias de personas que se están tratando por COVID-19 en los hospitales privados están evidenciando en redes sociales la privación de la libertad de los pacientes una vez recuperados. Esto debido a que si bien las familias ingresaron a sus pacientes a través de un seguro de gastos médicos o por tener algunos ahorros para cubrir los gastos, al sobrepasar el monto esperado son detenidos, hasta que presentan un garantía de pago o hasta que liquidan el total de la deuda, lo cual es anticonstitucional, según abogados especialistas en temas de derecho a la salud. También es ilegal que durante la pandemia los precios por los servicios de salud se hayan elevado al triple, sin que nadie entre al tema para la regulación. Ante esto, se ha hecho el exhorto en diferentes ocasiones para que la Profeco intervenga, pero el delegado en Sinaloa, Miguel Ángel Murillo, no aparece. Pero qué tal cuando era activista y tenía intereses políticos. Cada semana citaba a los reflectores para abordar temas en contra de los Gobiernos municipal, estatal o federal. Ahora que está de ese lado de la cancha, no atiende el llamado. Esperemos que pronto tome en verdad su papel y se dedique a verificar, y en todo caso sancionar a las instituciones de salud que elevan los costos y violan los derechos del consumidor.

¿Y la Cames? Otra instancia a la que las injusticias cometidas durante la pandemia le han pasado de noche es la Comisión Estatal de Arbitraje Médico del Estado de Sinaloa (Cames), pues pese a haber diversas denuncias por negligencia médica, retraso en consultas médicas y falta de tratamientos médicos, no hace ningún posicionamiento en contra de los hospitales públicos, solo está en espera de que los afectados lleguen hasta ellos. Hace falta que su comisionada, Teresita Chain, se ponga la pilas y en verdad se dedique atender las negligencias médicas, que esté atenta de lo que ocurre en las salas de espera de los hospitales públicos y privados, y atienda la demanda y la necesidad de los más vulnerables, que concilie a favor de la salud pública y exija atención oportuna.

Unos más que otros. Mientras se da la apertura de centros nocturnos y casinos y la posibilidad acrecentada de que los estadios deportivos de Sinaloa sean reactivados, quienes no ven la de ganar son los del giro de eventos sociales, ya que hasta el momento son de los pocos que no han sido contemplados por el Gobierno del Estado para su reactivación. Muchas personas se han quedado sin empleo por la falta de realización de eventos, quienes en su mayoría no cuentan con seguridad social que los respalde. Sin embargo, el Gobierno parece estar más interesado en el interés social que representa la apertura de estadios, que generaría el mismo número de contagios, o tal vez hasta mayor, que la realización de un evento social. ¿Será que en este giro no esencial están tomando en cuenta lo que marca el tan mencionado semáforo de contagios, que más que una estadística es el pretexto perfecto para elegir cuáles actividades sí y cuáles no pueden abrir?

Cambia eventos para conmemorar la paz por políticos. Mientras en Culiacán diariamente se registran asesinatos, asaltos con violencia, robos de vehículos y privaciones ilegales de la libertad, en vez de conmemorar el Día Internacional por la Paz y realizar eventos virtuales para promover la unidad en la sociedad, el alcalde Jesús Estrada Ferreiro prefirió asistir a un evento político, el cual no era del interés de muchos culiacanenses. Aunque bueno, muchos colaboradores y ciudadanos consideran que el alcalde no sería el mejor ejemplo para andar promoviendo la paz, cuando ha tenido enfrentamientos con diversos grupos de la sociedad, al que le han seguido los pasos el secretario del Ayuntamiento, Othón Herrera y Cairo Yarahuán, quien es calificado como demasiado prepotente, y Dan Santos, director del Parque Las Riberas, quien a través de redes sociales también ha iniciado pleitos. En este caso queda muy bien el dicho dime con quién andas y te diré quién eres.