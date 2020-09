Información a medias. Quien está quedando a deber en cuanto al portal de transparencia creado debido a la pandemia es la Secretaría de Salud. Esto porque el portal ha sido anunciado en varias ocasiones por el gobernador del estado Quirino Ordaz Coppel para que la ciudadanía esté atenta no solo del número de casos diarios, sino del comportamiento del virus a nivel epidemiológico. Sin embargo, desde el pasado 25 de agosto, el reporte no es actualizado, y las cifras siguen igual. No hay nada nuevo para que periodistas, médicos y sociedad en general puedan tener información extra de la que todos los días sale a decir el secretario de Salud, Efrén Encinas Torres. En este reporte epidemiológico aparece el número de personal de Salud infectado y casos fallecidos, así como los casos desglosados por oficios y profesiones. Además se puede ver cómo va el avance de la curva de COVID-19 y un desglose de municipios donde se indica el número de pruebas, personas contagiadas desde el inicio de la pandemia y casos activos. Según la Dirección de Comunicación de la Secretaría de Salud, el reporte no ha sido actualizado porque los epidemiólogos tienen saturación en su trabajo, pero anteriormente a esta respuesta se dijo que había fallas en el sistema.

Sin pena ni gloria. En vez de estar luchando por un mejor presupuesto para la pesca, el campo, la seguridad y la salud, la diputada federal Merary Villegas Sánchez anda formando comités en defensa de la Cuarta Transformación con el lema de “Traemos química con el pueblo”, que no es otra cosa que ayudar en el posicionamiento del presidente municipal de Mazatlán en su aspiración para gobernador. Merary Villegas anda en plena pandemia realizando reuniones de varias personas para su fin político, sin importar que en las reuniones algunas personas puedan infectarse, porque van hasta niños sin cuidarse, como si no le importara cumplir con las normas sanitarias más que con las políticas. Se menciona que la legisladora está realizando los comités por instrucción de Mario Delgado, candidato a la dirigencia nacional de su partido, pero lo que olvida la sinaloense es que ella es representante del pueblo, no del Químico ni del diputado federal. Sería oportuno que si Merary Villegas quiere la simpatía del pueblo, trabaje en lo que le corresponde, que es legislar, y deje a un lado lo que parece una franca campaña, pues si tiene alguna aspiración —que la tiene—, debe esperar los tiempos. Con sus acciones, la diputada en vez de sumar gente a su proyecto va restando, y si no lo cree, que haga una encuesta en la sindicatura de Aguaruto, en donde hay muchas personas desilusionadas con su actuar.

Yo no fui, fue teté. Después de que fuera criticado Estrada Ferreiro por haber dejado de realizar su trabajo como presidente municipal para asistir el lunes a los eventos que Mario Delgado, aspirante a la diligencia nacional de Morena, realizó en Culiacán, el alcalde aseguró que él no pidió que lo acompañara ningún trabajador y que en caso de que lo hicieran ellos tampoco deberían gozar de la paga de ese día. Tal parece que al munícipe se le olvidó comentárselo a su equipo de prensa, pues sus actividades políticas de ese día fueron boletinadas como actos oficiales. Incluso, al ser cuestionado, dijo que él no sabía ni quién era el personal que estaba, y que de haber alguna falta que pagar, deberá hacerse, pues se investigará quién fue el responsable, y será sancionado en el caso que se requiera. Bonita forma de endilgar culpas.

Anclados al pasado. Que alguien le explique a la diputada Flor Emilia Guerra que mientras sigan anclados al pasado, atribuyendo a sus antecesores todo tipo de problemas que se presentan, como el encarecimiento abusivo de la energía eléctrica, muy poco podrán hacer para encontrar en el presente las soluciones que la ciudadanía necesita hoy y en el futuro para, por ejemplo, pagar un recibo de CFE más barato. Durante los últimos meses han sido constantes los cobros superelevados, lo que ha puesto en duda la efectividad de decisiones, como la nula apuesta del actual Gobierno federal a la generación de energías renovables.