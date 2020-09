Sin tomarlos en cuenta. El personal de la salud se siente burlado por parte del estado debido a que ha permitido la apertura de centros nocturnos y de diversión, sin pensar que el rebrote de COVID-19 está próximo. Médicos, enfermeras y personal de intendencia están por manifestarse el próximo lunes debido a que se sienten cansados y exigirán que tanto la Secretaría de Salud, el IMSS y el Issste llamen a trabajar a todos los compañeros que se encuentran confinados en sus casas desde hace más de seis meses. Consideran injusto que los que están en la primer línea de atención estén laborando con salarios precarios, ya que en su mayoría no pertenecen a ningún sindicato que pueda respaldarlos.

Y la Sección 44. A quien extrañan los trabajadores de salud basificados del Hospital General de Culiacán es a su líder, a la secretaria general del sindicato, Arcelia Prado, quien durante toda la pandemia no se ha parado en ningún hospital estatal, como lo hace cuando anda en busca de sus propios interés políticos. El personal de la salud señala que la han buscado para que gestione el bono COVID-19 que debió habérseles entregado desde el inicio de la pandemia, pero nada más no aparece la líder. Señalan que sólo son utilizados cuando convoca a manifestaciones masivas para presionar por sus propios intereses o el de algunos cuántos, pero no para el beneficio de quienes realmente están laborando. Exigen que a los trabajadores de la salud estatales se les paguen los 10 mil pesos de bono y le piden se ponga la pilas y empiece a gestionar el recurso en la Secretaría de Administración y Finanzas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Y si gana Gibrán, ¿quiénes son los candidatos? Los potenciales candidatos de Mario Delgado de las elecciones del 2021 fueron evidentes en su visita a Sinaloa. El aspirante a la dirigencia nacional de Morena se hizo acompañar de Rubén Rocha, visible aspirante a la gubernatura, quien respaldó la aspiración del diputado federal para dirigir el partido. Pero, ¿y si gana Gibrán? Muchos morenistas están muy confiados en que Mario Delgado será el triunfador de la encuesta de Morena, porque así aseguran su futuro político. Mismo fenómeno pasa con otro grupo de morenistas que está aliado al aspirante Porfirio Muñoz Ledo. Pero si gana Gibrán, ¿qué pasará con los futuros políticos morenistas locales? Gibrán ya dijo que someterá a consulta la elección de sus candidatos y, la verdad, no todos tienen buen historial o presencia con la militancia o, bien, en territorio. Esa sería su gran desventaja. Aunque hay pocas expectativas de que el joven político gane, si lo logra, servirá de gran lección para los morenistas locales aprontados, para que aprendan que las campañas en tierra, en las colonias, son muy importantes, pero también que “del plato a la boca se cae la sopa”.

¿Y la inclusión? De acuerdo con lo dicho por funcionarios de la Sepyc, al iniciar el ciclo escolar, durante las tres primeras semanas de clases, los alumnos no requerirían de libros de texto debido a que se concentrarán en repasar. Aún con esto, es necesario que los niños ya tengan estos libros a la mano para el momento en que se necesiten, pues ya va un mes entero y la entrega va lenta en primaria, especialmente para los libros de formato braille y macrotipo, que son esenciales para los alumnos con discapacidades visuales. De por sí no son muchos los libros que llegan a Sinaloa destinados a atender a estos casos de necesidad especial, y encima no han llegado la cantidad que se requiere en el estado; apenas el 30 por ciento de los que deberían estar en almacenes se encuentran allí. Y por supuesto, esta mínima cantidad que ha llegado no ha sido repartida a las escuelas para que los padres de familia pasen por ellos. ¿Qué está tomando tanto tiempo? La Secretaría de Educación Pública y Cultura señaló que estas próximas semanas estarán más atentos en avanzar con esta entrega, por lo que se espera que ahora sí termine de resolverse.