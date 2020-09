Dudas. Aún es desconocido por qué, tras el fallecimiento de los policías municipales y estatales, las autoridades que deberían de velar por el bienestar de sus familias sean quienes más les hagan difícil la forma de seguir adelante. En Sinaloa hay decenas de menores de edad que están en la espera de que el Gobierno les entregue las becas educativas a las que tienen derecho al quedar en la orfandad. Hay viudas esperando el pago de la pensión. Los grandes olvidados de esta pandemia han sido las familias de los policías, muchos de los cuales perdieron la vida en el ejercicio de sus deber. No se vale que el Gobierno estatal y los municipales les ‘caciqueen’ a lo que tienen derecho.

¿A qué le temen? Al consultarse con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente acerca de lo que sucederá con los animales que el fin de semana pasado se rescataron de un domicilio de Culiacán, la respuesta inmediata del subdelegado de Inspección de Recursos Naturales, Pedro Luis León Rubio, fue que no tenían permitido dar declaraciones. No es la primera vez que esto sucede con la Profepa. Los órganos de Gobierno deben tener en cuenta que estos cuestionamientos son de interés general de la ciudadanía y, en este caso, de personas preocupadas por el medio ambiente. De momento, ni en el Zoológico de Culiacán, donde actualmente se tiene bajo cuidados a las especies, se conoce qué sucederá con estas. ¿A qué se debe esta negación a dar a conocer el dato? Mientras la Profepa y la Fiscalía General se deciden, parece ser que los animales permanecerán bajo el techo del zoológico, bajo estrés por haberlos cambiado de hábitat y sin tener rumbo hacia donde serán dirigidos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

De pifia en pifia. Tal parece que al equipo de Comunicación del Ayuntamiento de Culiacán le urge una buena “ajustada de tuercas”, pues al traspiés de haber boletinado la asistencia de su mandamás Estrada Ferreiro el día de la visita del tan venerado Mario Delgado a la capital, ayer se sumaron —aunque pocos lo hayan notado— al menos un par de comunicados de eventos que el alcalde sostuvo un día antes. Por favor, que alguien les explique que la difusión debe ser oportuna, sobre todo en estos tiempos de efervescencia política.

El grupo “A” de medicina, ¿una ilusión? Aunque muchos alumnos se han registrado para sumarse al famoso grupo “A” en la Facultad de Medicina de la casa rosalina, la verdad es que, para muchos de ellos, al final esto será una especie de ilusión óptica, pues la experiencia de otros ciclos escolares confirma que en realidad la mayoría de ellos, sobre todo quienes aspiran a convertirse en doctores, quedan marginados de dicha opción ante la fuerte demanda y los escasos lugares reales, y aunque se integran a este grupo, al final no encuentran el espacio. Tampoco es un secreto que quienes llevan padrino son los que aseguran lugar; mientras otros alumnos, a veces con real vocación, se quedan en el camino o tienen que virar de rumbo.

No hay que pecar de confiados ni de barberos. A su paso por Culiacán, el aspirante a la presidencia nacional de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, dijo para quien lo quiera oír, y para los que no también, que mal hacen los políticos morenistas en haberse convertido en los principales aduladores de la gestión federal, aún y con los problemas que se viven y que no se reconocen, como la crisis económica por la que se atraviesa. El candidato llamó a sus correligionarios a convertirse en un contrapeso y en la balanza de este Gobierno, pero con actitudes propositivas, no complacientes para consigo mismos.

No convence. La propuesta de reiniciar clases presenciales próximamente no cayó bien en gran parte del propio sector de la salud, que teme un posible rebrote; tampoco entre los maestros, pues serían de los más expuestos.