Sobre advertencia, no hay engaño. Quien al parecer no se anda por las ramas en eso de las restricciones frente al COVID-19, es el alcalde de Navolato, el morenista Eliazar Gutiérrez Angulo, pues este fin de semana advirtió que, aunque el semáforo epidemiológico cambie de naranja a amarillo, él no piensa contribuir a un relajamiento en su terruño. Y para ello ya dijo que el acceso a playas seguirá restringido, a pesar de que varios desentendidos hayan quitado las “barricadas” con que han intentado bloquear el paso de vehículos en algunas zonas. No hay que olvidar que, si alguien sabe de los estragos que causa este virus inesperado, es precisamente el Gobierno de Navolato, en donde han tenido bajas como en ningún otro Ayuntamiento de Sinaloa; así que, quienes quieran revelarse a las instrucciones del presidente municipal, sería bueno que recapaciten un poco y no le hagan honor a esa frase de que “nadie escarmienta en cabeza ajena”. ¿Para qué tanta rebeldía, pues? Que luego no les sorprenda a los despistados que quieran entrar a las playas, desoyendo toda restricción, si terminan en barandilla o al menos con una reprimenda.

Falta orden sanitario en urbanos. Tal parece que las medidas sanitarias en los camiones urbanos de la ciudad se han relajado totalmente, sin que inspectores de Vialidad y Transportes o cualquier otra autoridad que debiera hacerse notar hagan lo que les corresponde. Con subirse a una unidad en hora pico es suficiente para notar que aquellas medidas que al inicio de la pandemia aplicaban muy bien, se han olvidado por completo. Tan es así que, poco a poco han empezado a llenar las unidades. Ciertamente no son todas ni durante todo el día, pero sí en horas clave, por lo que sería oportuno que les dieran un jaloncito de orejas a uno que otro chofer desentendido, pues al final, en caso de un rebrote, serán ellos mismos los más vulnerables.

Pocos pelos, pero bien peinados. ¿Será? Sería bueno saber si la anterior frase aplica a los seguidores en Sinaloa del aspirante a la secretaría general de Morena, Antonio Attolini, quien ayer anduvo de paso por Sinaloa, pero fue recibido por poca gente. Sin cargada de aspirantes a puestos de elección. Y decimos de paseo porque, a pesar de los esfuerzos del experredista Ramón Lucas Lizárraga por darle el mejor de los recibimientos al estado, en el comedero donde se dejaron ver y convocaron a la prensa, el joven excoordinador técnico de vinculación internacional en el IMSS —un cargo de por sí polémico— no levantó la expectativa a la que está acostumbrado.

A misa y a vender las cañas. Así se observó ayer el secretario de Pesca y Acuacultura en la entidad, Sergio Torres, quien le madrugó al campo pesquero de Dautillos, en Navolato, para atestiguar la zarpada de pescadores ribereños al mar en busca de tan anhelado camarón. Ya entrado en la gira, el funcionario se dejó apapachar por los pescadores, con quienes en los últimos meses ha establecido una relación más allá de lo institucional, de tipo politicoelectoral, pues. Sabe que ahí hay un bastión importante que siempre ha estado en contra de las políticas de todo Gobierno, y seguramente de cara al 2021 podrá sacarle jugosa raja política. Él lo sabe y lo está trabajando.

Imparables los amantes de lo ajeno. El atraco cometido este sábado por la mañana en la escuela secundaria Emilia Obeso, en plena ciudad, donde un par de tipos dañaron instalaciones del cableado eléctrico, seguramente para dejar a oscuras el plantel y poder llevarse sin problemas algunos equipos de cómputo, es la enésima confirmación de que a las autoridades policiales les falta una estrategia efectiva que ayude a inhibir estos hechos, pues les roban en sus propias narices. Hasta los zapatos de los integrantes de la banda de guerra que estaban en un aula se llevaron.