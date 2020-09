La Glorieta

Robos a las escuelas. Los robos a las escuelas sin duda tienen que involucrar a toda la sociedad, pues son los lugares donde van nuestros niños y adolescentes a aprender, y en esos espacios se definirá su futuro. Es inconcebible que haya personas que se roben el cableado para venderlo a unos cuantos pesos, y peor aún que las autoridades no clausuren los establecimientos en donde lo compran. Todos saben en dónde están esos negocios. El pasado sábado se robaron tambores de la banda de guerra de la Escuela Secundaria Emilia Obeso. Los alumnos y sus padres habían realizado grandes esfuerzos para conseguir lo que necesitaban, pero bastaron unos minutos para que el esfuerzo se fuera abajo. Lo más triste es que esos tambores alguien los va a comprar, aun sabiendo que son robados, y nunca se sabrá quién fue el delincuente. El titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía López, habla de seguros, pero lo cierto es que no todo está asegurado y no todo reponen, aunque haya factura. Lo más triste de esto es que en vez de que la Sepyc tenga más recursos para pagar veladores, la federación les recortó recursos a varios programas. Aquí es necesario denunciar a quienes roban en los planteles educativos, porque la mayoría de estos delitos son cometidos a la luz del día.

Sin temor al COVID-19. Pese a que las campañas de prevención de la salud han permanecido por meses, y siendo que solo sería por algunos días, los casos positivos en la ciudad de Culiacán no han disminuido, y ayer había 199 nuevos casos. Es preocupante para el sector salubridad que la nueva reactivación de ciertos lugares, como bares y discotecas, esté permitida. En la semana se pudo ver cómo una gran cantidad de estos lugares fueron clausurados debido a que no contaban con las normas que se deben cumplir ante las medidas sanitarias de COVID-19. Este fin de semana se pudo observar en las redes sociales que las personas no siguieron las recomendaciones sanitarias, pues en el famoso Cosalazo había cientos de personas juntas en un solo lugar. ¿Será que la ciudadanía se despreocupó al enterarse de que iba a cambiar el semáforo a amarillo o simplemente no le importa las consecuencias de no acatar las recomendaciones sanitarias? Las autoridades deberán estar más atentas y no permitir acciones como estas.

Unos sí, otros no. No era de sorprenderse que los más afectados por la pandemia sean los que ya de por sí la tenían difícil con el dinero. Se habla mucho del pase de Sinaloa a semáforo amarillo, lo cual ocurrirá este día, pero pese a ello, muchas personas se tendrán que seguir apretando el cinturón y seguir aplicando las mismas medidas. Unos de ellos son los vendedores ambulantes, a quienes se les permite trabajar un día y al otro no. Es muy entendible, porque ya de por sí el centro se ve como si nada pasara, y a esto sumarle a más vendedores: la sana distancia se acaba. Sin embargo, no podemos dejar de lado que desde el inicio a ellos se les exigió más, sin una ayuda económica, mientras que los giros con establecimiento y mayor poder adquisitivo tuvieron mano más ligera y muchos la pasaron muy cómodos. Ahora los ambulantes van a pedir que se les deje trabajar todos los días, por lo que habrá que ver cómo reacciona el Gobierno municipal, o si les va a ofrecer otra alternativa a su problema.

Con pura agüita. Las autoridades se pavonean todos los días con las acciones que han hecho para combatir la pandemia. Una de las primeras fue colocar lavamanos en las calles del centro para que la gente se aseara las manos al estar en las calles. La pregunta es: ¿servirá de mucho si nunca han tenido jabón? Comerciantes cercanos han reportado que la gente sí los usa, pero estos nunca tienen algún insumo desinfectante para lavarse bien las manos, y bien se sabe que con agua nada más el virus no es combatido. Han ido a revisar pocos, y a los que les llevan jabón, se lo roban en un abrir y cerrar de ojos.