Que trabaje la Fiscalía. Que la Fiscalía no apele al olvido y que dé con los policías municipales que presuntamente escaparon de la Guardia Nacional cuando fueron detenidos por dos de sus compañeros que iban acompañados por un hombre empecherado y armado con un AK-47, mientras llevaban a un hombre privado de la libertad y herido por arma de fuego. Las dudas en este caso son: ¿acaso a los policías municipales no les dan la gasolina medida?, ¿qué no traen GPS las patrullas para verificar que los policías no se salgan de ruta?, ¿cómo es posible que patrulleros anden tan sueltos cuando en Culiacán hay una gran cantidad de delitos? Con razón cuando muchos de los delitos son reportados, nunca llega una patrulla, o lo hacen tarde. Uno supone que están ocupados, pero que anden cometiendo actividades ilícitas... En este caso, se pide a la Fiscalía que trabaje, pues muchas familias tienen el derecho de saber si ellos no están involucrados en la desaparición de sus familiares. Ojalá que este caso no sea uno de los que quede en la impunidad, porque a los policías los agarraron en flagrancia.

Los desobedientes. Mientras el reclamo de las empresas incrementa por la necesidad de activar por completo los giros económicos que están trabajando a menos capacidad de lo que estaban acostumbrados, el semáforo epidemiológico, pese a los contagios que aún existen, sigue cambiando; los giros no esenciales apresurándose a acumular gran cantidad de personas, y el acato de la sociedad a las medidas sanitarias sigue siendo carente, ya que a seis meses del primer caso de COVID-19 en Culiacán, la psicosis social por adquirir el mayor número de desinfectantes en las tiendas comerciales y agotar los cubrebocas en las farmacias ha desaparecido, pues se puede apreciar en las calles que la mayor parte de los transeúntes no se preocupan ni por utilizar un simple cubrebocas. Parece ser que ya se les olvidó el familiar, el conocido o el compañero de trabajo que perdió repentinamente la batalla contra el mortal virus. ¿Será que esto ya quedó atrás y la sociedad está tan acostumbrada a la muerte que solo se agregó un motivo más para perder la vida? Esperemos que las apresuradas decisiones de los Gobiernos no tengan mayores consecuencias, sobre todo en las personas que siguen sin creer en las consecuencias del coronavirus.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Aborto legal. Ayer se presentó ante el Congreso del Estado de Sinaloa una iniciativa para reformar leyes que penalizaban el aborto en el estado. De momento son dos los estados en los que el aborto está despenalizado, Estado de México y Oaxaca, y pronto los legisladores en el pleno local estarán discutiendo si la reforma que permite a las mujeres decidir por su cuerpo es aprobada o no. Esto viene a más de un año de que en Sinaloa fue rechazado el matrimonio igualitario, en el que recordemos que la mayoría de los legisladores de Morena fue quien dio el voto en contra. Veremos si el partido mayoritario se decide a aprobar la iniciativa del mismo morenista Pedro Lobo o si seguirá arraigado a ideas conservadoras contrarias a las que iba a defender al llegar al poder.

Promesa inconclusa. Lo que parecía un gran proyecto y alternativa tanto para el sector industrial como doméstico quedó truncado: la conexión de gas natural. Los motivos de por qué los trabajos de instalación fueron detenidos se desconoce. En un inicio se hablaba de falta de inversión de la empresa Fenosa, encargada de llevar a cabo este proyecto, pero posteriormente el Gobierno del Estado anunciaba problemas con permisos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Decenas de personas en los sectores Bugambilias y Terranova se quedaron con el contrato firmado sin avisarles que este programa ya no funcionaría. Hace falta que el secretario de Economía, Javier Lizárraga Mercado, salga a decir cuál fue el motivo de la suspensión de este ambicioso proyecto, el cual ha sido anunciado por años, y nada más no se ve claro.