¿Y las pavimentaciones? Un programa que ya no se ha vuelto a ver desde hace cuatro años es el de pavimentaciones en colonias rezagadas de este servicio en el municipio. La última ocasión que se vio un trabajo intenso fue en el 2016, cuando el gobernador Quirino Ordaz Coppel anunció un paquete de cincuenta calles para pavimentar. Estas eran anunciadas con bombo y platillo. Cómo olvidar el “Puro Sinaloa Móvil”, que hacía la función de escenario y pista de baile, y era llevado a todas las colonias que serían pavimentadas. Pasó la Administración de Jesús Valdés, y en lo que va de Jesús Estrada Ferreiro solo se han dado banderazos de apertura, pero aquellas rúas se quedaron sin concluir. Hace falta que tanto el gobernador como el alcalde se pongan las pilas y empiecen a invertir en infraestructura hidráulica, no solamente hacer grandes puentes, muy vistosos, eso sí, donde el sello Puro Sinaloa destaque. Que no olviden que hay gente que vive entre el polvo, y en tiempo de lluvias entre el lodo.

¿Dividido el PRI en Badiraguato? Cuentan de muy buena fuente que el exalcalde y exdiputado local de Badiraguato Mario Valenzuela López está muy molesto con el presidente estatal del PRI, Jesús Valdés, a quien acusa de confabularse con la alcaldesa también priista Lorena Pérez para entregar la plaza, es decir el municipio, a la Cuarta Transformación para el 2021, esto por conducto y gestiones del ahora morenista Rubén Rocha Moya, también del alteño municipio. El pleito entre los priistas inició en marzo, cuando del Consejo Municipal quitaron a treinta consejeros del grupo político de Valenzuela López, por lo que le reclamó a Chuy Valdés, y este se comprometió a que los reincorporaría a los días, pero días después se vino el problema de la pandemia. Afirman que Pérez Olivas le dijo a Chuy Valdés que reincorporaba a los consejeros ella no se haría cargo de nada del partido, por lo que al líder tricolor no lo quedó más que echar para atrás con el compromiso que había entablado con Mario Valenzuela. Ahora, el exalcalde —cuentan— quiere la renuncia de Chuy Valdés, pero no solo eso, también afirma que el dirigente no ha hecho nada por el municipio y que la oficina del PRI permanece las 24 horas cerradas, con la intención de desilusionar a la gente, lo cual no se vale, asegura.

Entre retrasos y contradicciones. La tarde de ayer asistió a Culiacán la aspirante a la Secretaría General de Morena Citlalli Hernández Mora. Esta gira se suma a una serie de visitas a Sinaloa de candidateables morenistas, luego de la visita de Antonio Attolini, Mario Delgado y Gibrán Ramírez. Sin embargo, Citlalli llegó una hora de retraso a la reunión programada con la militancia morenista, incluso llegó dando con todo al discurso usual de los militantes del partido: que van a terminar con los conflictos internos y que no van a tolerar a candidatos con una trayectoria deshonesta en las próximas contiendas electorales, entre ellas la disputa por la gubernatura en 2021. En el marco de esta gira la diputada Yadira Santiago Marcos quedó expuesta por haber utilizado en otras ocasiones a los servidores de la nación para adelantar su campaña por Sinaloa “por debajo del agua”. Incluso fue cuestionada Citlalli sobre si acciones como estas no entran en las que Morena considera como deshonestas, pero la senadora con licencia no tuvo más que palabras de elogio para referirse a Yadira Santiago Marcos, pues la considera una acompañamiento excepcional para levantar al partido.

De cuestiones legislativas. Desde el corazón del Congreso local se ha divulgado que la diputada panista Roxana Rubio, hija del exalcalde de El Fuerte Eleazar Rubio Ayala, será la presidenta de la Mesa Directiva durante el último año de la 63 Legislatura. ¿Será? Ya veremos.