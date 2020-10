Que se rasquen con sus propias uñas. En serios aprietos está la mayoría de los giros con la poca respuesta de las autoridades estatales y federales, ya que a diferencia de otros países más desarrollados, se han dedicado solamente a echar porras para que la recuperación económica se lleve a cabo de la mejor manera. Sin embargo, es escaso el recurso que se ha destinado para apoyar a las personas que se quedaron desde hace ya varios meses sin salarios, quienes además están pagando los platos rotos con la multiplicación de los despidos en las empresas, empresas que por cierto ya no aguantan la carga de pagos fiscales sin contar con ingresos. La cadena continúa, y es cada vez mayor la lista de personas que se está uniendo al desempleo, panorama que se estima continúe para el próximo año con el raquítico presupuesto que se planea ejecutar. Solo queda esperar la decisión final del Congreso de la Unión respecto a las partidas presupuestarias para el 2021, que aún está en consideración.

¿Cómo, cuándo y quiénes? No ha dejado de ser tema el posible regreso presencial a las escuelas en Sinaloa. Si bien la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa asegura que este no será ni obligado ni improvisado, tampoco es claro. Tal como lo comentó el director de Mexicanos Primero Sinaloa, Gustavo Rojas Ayala, todavía no se ha generado la confianza necesaria para que los niños regresen a tomar clases con sus maestros, pues ni los protocolos ni las condiciones han sido claras. Se supone que si el retorno a las aulas está planteado desde ya es porque este se espera pronto; sin embargo, nadie sabe de qué manera ni se ha dicho nada que dé alivio a los padres o que los convenza de que todo está bien, tanto en infraestructura de las escuelas como en existencia de agua y jabón, mucho menos en los contagios y en los peligros que representa. Si por el contrario la autoridad educativa no lo considera apto aún, pues que lo digan. No dejar de lado también que los niños van a volver con un grave rezago, y nada parece indicar que hay capacidad para trabajar sobre él, principalmente por aquello del Presupuesto de Egresos, tema que corresponde al federal.

No les alcanzaron las vacaciones. Mientras el rector Juan Eulogio Guerra Liera presume sus números del regreso a clases bajo la nueva normalidad, la cual ha implicado clases virtuales y la generación de nuevos espacios para ampliar la cobertura y atender la demanda, en algunos planteles, como la Preparatoria Central, en la capital, tal parece que no les alcanzaron los días de “vacaciones” para terminar de planear la estrategia de atención a los alumnos, pues ya casi culmina la primera semana, y es momento de que decenas de estudiantes no conocen la integración de los nuevos grupos, mucho menos el nombre o los rostros de sus maestros. Valdría la pena que antes de hablar de estrategia, el jerarca de la máxima casa de estudios del estado no solo pregunte a sus funcionarios cómo van, sino que se dé a la tarea de corroborar que efectivamente están trabajando todos por igual, pues al final el más afectado es el estudiante que se queda sin sus clases. Hay que recordar que la fama tampoco es como para acostarse a dormir.



No cambia. Pasa el tiempo, y las aspiraciones políticas de Jesús Estrada Ferreiro crecen. Ahora resulta que no aceptará un cargo menor que la alcaldía, cuando a decir de muchos ciudadanos no ha hecho algo por el municipio como para que los ciudadanos le tengan que agradecer. Además, su actitud no mejora, y muestra de ello fue que ayer en plena sesión de cabildo, que fue transmitida por Facebook, el alcalde le contestó en tono de regaño y altanero a una regidora del PRI y al regidor por el PAN cuando le hicieron algunos cuestionamientos. Los regidores se mostraron a la altura, y con una educación que ya quisiera Estrada, no cayeron en sus provocaciones. Una de dos, o los asesores no le sirven al alcalde, o el asesorado no entiende que quien queda mal con sus arrebatos arrogantes es él mismo.