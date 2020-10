Llueven las manifestaciones en Palacio. Primero fueron las y los trabajadores del Hospital Pediátrico de Sinaloa; luego las viudas de policías, y ahora los agentes estatales. El caso es que todos tienen en común la exigencia de pago. Estamos a tres meses de cerrar el año, y parece que las complicaciones financieras hacen mella en el Gobierno del Estado, quien no ha cumplido con sus compromisos. Veremos qué argumentos da a los policías este lunes que se manifiesten. Sería muy lamentable que a un año de terminar la Administración empezaran las manifestaciones, que en su momento empañaron el cierre del sexenio pasado, cuando por asuntos de dinero trabajadores del propio Gobierno se volcaron a reclamar su dinero.

Más cañas al tercio. Ya entrados en deudas, es triste y lamentable que la autoridad estatal retrase el pago de un ya de por sí insuficiente salario a 375 promotoras educativas que literalmente se la parten para educar a cientos de niños en la zona rural, donde las condiciones para las clases a distancia son complejas. Son tres mil pesos mensuales lo que cada una de estas educadoras debe recibir, pero desde el mes de julio no les pagan, lo que ha complicado no solo su labor, sino hasta su vida diaria en casa, pues muchas de ellas tienen familias que dependen en buena parte de ese recurso, por lo que el Gobierno estatal debería agilizar esos pagos.

Como anillo al dedo. A quien la pandemia y las restricciones han beneficiado en su peculiar estilo de gobernar es al alcalde Jesús Estrada Ferreiro, quien presencialmente se peleaba con todo mundo, y ahora que la mayoría de sus eventos son por videoconferencia, se da vuelo refutando a todos. Ahora resulta que el señor presidente considera que una sesión de cabildo no es lugar ni momento para que los regidores le exijan cuentas por sus gastos en el programa Guardianes de la Prevención de la Salud. Una cosa es que no trajera consigo los números en ese momento, pero otra muy distinta la forma en que reaccionó, considerando que no venía al caso la exigencia, pues por más alcalde que sea, como funcionario público está obligado a rendir cuentas... a menos que tenga algo que esconder.

La cargada que ya no es tan llevada. La cargada parece que ya no está siendo llevada. Los personajes locales morenista que conformaron la cargada del candidato a dirigir Morena Mario Delgado ya no están tan seguros de que serán los próximos candidatos del 2021. Las encuestas preliminares que darían lugar a los finalistas de esta primera ronda para definir a quien ocupará la Presidencia y la Secretaría General de Morena han colocado como favorito a Porfirio Muñoz Ledo. Porfirio, quien ha sido un referente de esta Cuarta Transformación y —según la opinión pública— es el candidato de Bertha Luján y de quien se pronuncian los morenistas de a pie. Cuéllar y su descendencia, Yadira Marcos y su grupo político, pueden estar contentos de esta elección preferencial a Porfirio Muñoz, pero los demás morenistas ya no deben estar tan contentos. Yadira Marcos incluso levantó la mano para ser la gobernadora del estado. En una de esas hay posibilidades de que lo sea, si Porfirio gana la dirigencia, pero Rocha Moya es un gran negociador. Veremos.

Presumen que ya hay acuerdos, y no se ven. Ya lo dijeron los coordinadores de bancada: este año “sí hay acuerdos”, incluso se pusieron una agenda legislativa que concluiría el 15 de diciembre. Es increíble no que hayan pactado los acuerdos, sino que los diputados crean que los pueden cumplir. Tan solo ayer, se suponía que votarían a favor de Roxana Rubio a la presidencia de la Mesa Directiva, y vimos que, a su estilo, un grupo de morenistas le dijo que no. ¿Acuerdos?, ¿dónde?