Hoy no, joven. Curiosa responsabilidad asume la exdiputada local mazatleca Irma Tirado Sandoval, actual titular del Registro Civil en Sinaloa, quien ayer fue buscada para que nos informara a los sinaloenses sobre la demanda en el servicio de matrimonios y divorcios, pues ya ve usted que en medio de la pandemia han disminuido los primeros y aumentado las separaciones legales. Pero para sorpresa, la funcionaria prácticamente dijo “hoy no, joven”, al referir que no era un día de oficina y no traía datos a la mano. En pocas palabras, confirmó que es una funcionaria de lunes a viernes y solamente de escritorio. Sería recomendable que, si tiene aspiraciones a buscar algún puesto de elección o cuando menos a permanecer en la función pública, previera este tipo de cuestionamientos y tratara de siempre estar informada sobre lo que hace. ¿Así cómo le van a confiar una mejor responsabilidad?

Vine a decir que aquí estoy. Tras no quedar entre los candidatos preferenciales para la Secretaría General de Morena en la encuesta, Carol Arriaga hizo su primera aparición ante los medios de comunicación en Sinaloa en calidad de delegada estatal de Morena, cargo que le fue conferido en el último Consejo Nacional del partido. Arriaga vino a decirle a los morenistas que las encuestas no están tan fáciles y que les puede traer muchas sorpresas sus resultados, sobre todo candidatos que tal vez ni siquiera conocen. Vino a decir que, frente al venidero proceso electoral del 2021 y la complejidad de las encuestas para la renovación de la dirigencia nacional, todavía hay alguien que aboga por los intereses del partido en Sinaloa y como los diputados y alcaldes sólo están mirando “lo que les va a tocar” en la elecciones.

Los panistas andan lurios. Los panistas andan, como coloquialmente se dice, “en la triunfadera” o muy lurios por el nombramiento de la diputada Roxana Rubio como presidenta de la Mesa Directiva. Sienten como un triunfo el que por fin tendrán una participación más activa en las sesiones del Congreso y en todo lo correspondiente a las atribuciones legislativas y jurídicas. Ante el complejo panorama político de Morena, por su falta de dirigencia, los otros partidos se consideran muy beneficiados. Que Roxana ocupe la Mesa Directiva como presidenta es una buena área de oportunidad para sobresalir y darle puntos más a los panistas para que recuperen el poco electorado o visto bueno que aún les queda. Así que la diputada debe ser muy astuta en la conducción de su nuevo cargo, pues se piensa que la priista Gloria Himelda Félix le ha dejado “alta la vara”.

Baños de pueblo. No es novedad que las autoridades ni los servicios atiendan debidamente a las personas que viven en los pueblos, pues abandonada tiene la Japac a la comunidad Ayuné. Estos han estado más de una semana sin servicio de agua potable para hacer cosas tan simples como bañarse, lavar platos, ropa o, incluso en medio de una pandemia, lavarse las manos. Y no sólo eso, sino que, en las raras veces que sale el agua, esta llega a cuentagotas y contaminada, por lo que los habitantes no tienen mucho que hacer más que lavar en el río, que tampoco está muy limpio. ¿En qué tanto se ocupa la Junta de Agua Potable si no es en solucionar estos problemas? Es indignante que en medio de una emergencia sanitaria no se pueda disponer de agua y, encima, le hagan el feo a las comunidades en las afueras de la ciudad.

Vaya control. Si así como “regulan” el flujo de pasaje en el transporte urbano piensan las autoridades municipales y estatales controlar la afluencia de aficionados a estadios deportivos, que Dios nos agarre confesados a todos, porque lo más probable es que los casos de COVID-19 empiecen a brotar al por mayor una vez iniciados estos espectáculos del deporte profesional. Y es que desde hace semanas se han visto los tumultos de gente subiendo a los urbanos, a pesar de que la autoridad afirmó que el límite serían 17 pasajeros por unidad al mismo tiempo.