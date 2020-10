La Glorieta

Inseguridad. Las autoridades presumen que hay seguridad en la sindicatura de Tepuche, pero eso está alejado de la realidad. Solo basta platicar con los pobladores de diversas comunidades de la sindicatura para conocer la expresión del miedo. Los pobladores de las zonas en donde se han registrado asesinatos y desapariciones forzadas de personas siguen estando atemorizados, sigue habiendo familias desplazadas y careciendo de todo en zonas como la ciudad de Culiacán. A estos pobladores y familias les han fallado las autoridades de los tres niveles de Gobierno, así como los organismos que reciben recursos públicos para atenderlos, pero que solo son espectadores pasivos, como la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, quienes solo se reúnen con las autoridades de Seguridad para tomarse el cafecito y comer galletitas, porque no han hecho nada por las familias desplazadas y ni siquiera se han tomado la molestia de reunirse con ellas.

Falta de pagos. Vaya que se ha notado que la Administración de Quirino Ordaz Coppel no ha tenido buen control de sus finanzas, y muestra de ello es la gran cantidad de manifestaciones que ha tenido en su contra, las cuales continuarán esta semana. Aunque al gobernador Quirino Ordaz Coppel parece no preocuparle mucho esta situación, ya que atiende a los manifestantes incluso hasta en tono burlón cuando se lo llegan a encontrar, han contado algunos afectados. Mientras el Gobierno estatal no pague, continuaremos viendo los reclamos de personas que realmente tienen necesidad, como huérfanos de policías, algunos de ellos con dificultades por seguir en la escuela o de recibir un tratamiento médico al no contar con los recursos del seguro de vida ni la pensión de sus padre o madres. Se prevé que haya más manifestaciones porque ya han empezado los despidos en algunas áreas de Gobierno.

Sin policías. La escasez de policías ha llevado a que se queden solas por horas algunas sindicaturas. Este tema salió a relucir en una audiencia del pasado viernes, cuando agentes municipales de Imala dijeron que se habían ido a realizar rondines a la sindicatura de Tepuche. Al ser cuestionados sobre quién se quedaba a cargo de la seguridad, dijeron que nadie. En la misma situación está la sindicatura de Tepuche, razón por la que grupos criminales se pasean como si nada. Mientras hay una gran ausencia de autoridades en algunas sindicaturas, ni diputados federales ni senadores están defendiendo los recursos del Fortaseg; al contrario, algunos, como Imelda Castro y Merary Villegas, justifican el recorte. La primera dice que no habrá tal recorte, pero no aclara en cuál rubro está. Ya verán su suerte, y tendrán una opinión diferente si alguna de ellas llega a la gubernatura o a la alcaldía de Culiacán, pues se darían cuenta de lo que es trabajar sin recursos para la seguridad y con escasez de elementos.

Alboroto. Paola Gárate Valenzuela, Alejo Valenzuela, Merary Villegas, Rosa Elena Millán Bueno, Robespierre Lizárraga Otero, Pedro Lobo y Eduardo Barrantes están entusiasmados por contender por la alcaldía de Culiacán. La mayoría son jóvenes, aunque algunos ya cuentan con experiencia en cargos públicos. Es muy interesante ver distintos cuadros políticos, solo falta ver quiénes son los elegidos al interior de sus partidos.

Nos vamos al movimiento naranja. Ya se estaban haciendo los ojitos en Twitter. Martín Heredia retuitea y le echa porras a las publicaciones de Sergio Torres. Es un seguidor fiel y fan. Ahora, han hecho su primera intención de alianza física o semipública. Martín Heredia estuvo presente en la toma de protesta de Amado Zazueta como dirigente juvenil de Movimiento Ciudadano, evento al que Sergio Torres también había confirmado su asistencia, y que por cuestiones de cambio de horarios no alcanzó a acudir a tal evento. MC está buscando caras, pues quiere ir solo, sin coaliciones, al 2021.