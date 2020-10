Enemigo del comercio. A raíz de las decisiones que ha tomado durante la pandemia, el presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, ha sido considerado el enemigo número uno del comercio establecido y ambulante en el municipio, porque además de que no les ha brindado ningún tipo de apoyo o estímulo, tampoco los ha dejado trabajar libremente para lograr la reactivación, que ha sido más difícil por las políticas del Gobierno de Culiacán, pues no se limitan al centro de la ciudad, que ha sido el más afectado, sino que también han afectado a comerciantes de la sindicatura de Costa Rica, que denuncian que de manera arbitraria inspectores del Ayuntamiento llegaron a clausurar puestos de venta ambulante. El pasado 23 de septiembre les llegó a los comerciantes un documento en el que se les solicitó que no invadieran la vía pública ni obstruyeran las banquetas, posteriormente se acordó una segunda visita de inspección para el día 30 de mes anterior, misma que no sucedió, y el 2 de octubre únicamente acudieron los inspectores a colocar los sellos de clausura y retirar algunos puestos ambulantes. El regidor por el PAN, Eusebio Manuel Telles Molina, ha sido el único que alzó la voz para hacer un llamado a Estrada Ferreiro para que genere las condiciones para las personas que están siendo afectadas, que necesita llevar el sustento a su familia, y más con la difícil situación que se vive por la pandemia del coronavirus. Los locatarios tienen treinta años con sus negocios en vía pública, pagan impuestos, derecho de piso, y ya generaron un derecho, por lo que se comete una injusticia en contra de ellos. Así las cosas con la Cuarta Transformación en Culiacán.

Centralismo. El Gobierno de la 4T que encabeza Andrés Manuel López Obrador pretende centralizar el poder y hacer uso discrecional de los recursos públicos con la desaparición de los fideicomisos y de los fondos. El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Sinaloa, Juan Carlos Estrada, afirmó que este mayoriteo que pretenden hacer los morenistas y sus aliados del PT y del PVEM es una acción autoritaria y además lamentable, porque los apoyos de Conacyt para ciencia y tecnología, para deporte y arte, y los fondos para desastres naturales, como el Fonden, no se entregarían más; y el pretexto de ellos es, como siempre, la corrupción, pero al eliminarlos el riesgo para México es muy alto, y este tipo de concentración de poder es una línea autoritaria; y Morena, desde el Gobierno federal y la Cámara de Diputado, no está pensando en las repercusiones futuras de esta eliminación de fideicomisos y fondos, solamente pretende alcanzar objetivos electorales para el 2021.

Elecciones. A Sergio Torres Félix, secretario de Pesca y Acuacultura, se le ha cuestionado mucho sobre su permanencia en el Partido Revolucionario Institucional, o si aceptaría una candidatura por otro instituto político, como Acción Nacional o Movimiento Ciudadano, por las reuniones que ha sostenido con los dirigentes estatales, así como con líderes de ambos partidos. Y a pesar de tantas especulaciones, el funcionario estatal aseguró que estas elecciones serán más de personas que de partidos, por lo que analiza todas las posibilidades para aparecer en las boletas, pero dejó en claro que este tiempo es para trabajar por Sinaloa, no de definiciones políticas, sino de trabajar para que a los sinaloenses les vaya bien.

Compromiso. El nuevo compromiso que hizo Segalmex con los productores de maíz para concluir con los pagos en este mismo mes no podrá ser cumplido, y se amplió el plazo para el 15 de noviembre, ya que, de acuerdo con Serapio Vargas Ramírez, la petición fue hecha por los mismos productores, porque no están cumpliendo con la entrega de los documentos requeridos para hacer el trámite. Además, el presidente de la Unión Agrícola Regional de Sinaloa detalló que, hasta el último corte de Segalmex, se contaba con avances de 10 mil productores, de un padrón mayor a los 22 mil en el estado, por lo que casi se llega al 50 por ciento.