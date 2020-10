Agenda. Los grupos parlamentarios llegaron a un acuerdo para elaborar una agenda de temas que serán aprobados antes del 15 de diciembre, fecha establecida para emitir la convocatoria para el proceso electoral 2020-2021. Entre las prioridades de los legisladores ya no se encuentra el matrimonio igualitario, porque no se cuenta con la mayoría para aprobarlo, así que esperarán a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En los pocos meses productivos que le restan a esta legislatura, le darán prioridad a temas de consenso, y los asuntos polémicos pasarán a la congeladora legislativa, donde quedarán guardados para un mejor momento. Y todo esto porque con el proceso electoral en marcha, muchos legisladores se irán a campañas en busca de reelegirse o de otro cargo de elección, y los suplentes entran a un proceso de aprendizaje que ya no les alcanza para ser productivos, ya que la actual legislatura concluye el 30 de septiembre.

Advertencia. Los trabajadores de la salud del Hospital General de Culiacán volvieron a alzar la voz para protestar por las condiciones de alto riesgo con las que trabajan y para exigir el pago del bono por COVID-19 que el Gobierno federal prometió al personal que ha atendido durante la pandemia, y para que Gobierno del Estado de Sinaloa y la Secretaría de Salud les pague el concepto 30 por alto riesgo de trabajo. Entre 400 y 500 trabajadores de este nosocomios se encuentran inconformes por esta situación, por lo que lanzaron una advertencia al gobernador Quirino Ordaz Coppel y al secretario de Salud estatal, Efrén Encinas Torres: si en un plazo de diez días no les dan una respuesta a sus peticiones, a partir del día 18 de octubre no habrá personal laborando dentro del hospital. Con mucha molestia y desesperación, los trabajadores piden a Quirino Ordaz que voltee a ver al área de enfermería del Hospital General, porque ya están cansados y hartos de que no les hagan caso, y que ni siquiera un uniforme decente y de calidad puedan tener.

Escandalosos. El conflicto entre el alcalde Jesús Estrada Ferreiro y los comerciantes del centro parece no tener fin, y más porque el presidente municipal enciende más los ánimos con sus declaraciones. De acuerdo con Estrada Ferreiro, lo único que buscan los comerciantes es hacer escándalo y golpetear su Administración; y la recolección de firmas para solicitar juicio político ante el Congreso del Estado en su contra no la consideró como una acción seria, y que la denuncia interpuesta no procederá en el Tribunal de Justicia Administrativa, la cual es por daños y pérdidas económicas por un monto de 200 millones de pesos tras el cierre de calles de los alrededores del Mercado Garmendia. El alcalde volvió a manifestar que este tipo de acciones de los comerciantes son payasadas y tienen un fondo político, porque hay quienes están detrás de ellos para atacar al Ayuntamiento de Culiacán.

Fideicomisos. En medio de críticas, protestas y una maratónica sesión, la mayoría de los diputados federales aprobaron la eliminación de 109 fideicomisos de fondos de diversos sectores, lo que ha desatado una serie de inconformidades por las afectaciones que esto puede generar, como en el sector educativo, en ciencia y tecnología, deporte, cultura y sobre todo en desastres naturales. Precisamente este último ha sido blanco de críticas, porque la aprobación de eliminar el Fondo Nacional para Desastres Naturales (Fonden) ocurre el mismo día en que el huracán Delta impactó al estado de Quintana Roo, dejando serios destrozos a su paso. Y aunque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha justificado esto por una serie de actos de corrupción en los fideicomisos, y que no se dejará de apoyar a los sectores que se quedaron sin esos fondos, hay mucha inconformidad, principalmente por las universidades. El rector de la UAS, Juan Eulogio Guerra Liera, manifestó que todas las universidades que forman parte de la Anuies levantan la voz para oponerse a la eliminación de los fideicomisos, porque esto dificultaría la ejecución y la operación de los diferentes temas científicos, tecnológicos y de innovación, y que sería en detrimento del desarrollo de nuestro país.